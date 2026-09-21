Ofrecen apoyos a mujeres emprendedoras en Nuevo León

En la clausura del `Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran´, Samuel García y Mariana Rodríguez respaldaron a emprendedoras.

En el cierre del encuentro, el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacaron la importancia de generar condiciones para que las mujeres puedan desarrollar sus ideas, fortalecer sus negocios y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento.

Ante las emprendedoras, García señaló que el gobierno estatal busca brindar herramientas para que los proyectos puedan convertirse en negocios sólidos, y sostuvo que el género no debe representar una barrera para quienes buscan emprender.

“El que seas hombre o mujer no puede ser factor y menos barrera”, expresó el gobernador.

En este sentido, invitó a las participantes a acercarse a la Secretaría de Economía para conocer los programas y herramientas disponibles para iniciar, formalizar o hacer crecer sus negocios.

Uno de los principales retos para consolidar un emprendimiento, agregó, es el acceso al financiamiento, por lo que el Estado ha impulsado esquemas con instituciones como Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext para facilitar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con el gobierno estatal, el programa Nuevo Impulso Nuevo León registra más de 10 mil 896 millones de pesos en financiamiento otorgado a 4 mil 383 MiPymes.

Por su parte, Rodríguez destacó que "Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran" fue creado como un espacio para acompañar a las mujeres en sus distintas etapas de emprendimiento, desde las primeras ideas de negocio hasta su consolidación, a través de capacitación, comercialización, vinculación y redes de apoyo.

Al concluir su participación, García refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo las herramientas para que las emprendedoras encuentren condiciones para desarrollar y hacer crecer sus proyectos.