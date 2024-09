Ofrecen 1 millón de consulta de especialidades y cirugías

Durante los primeros seis meses del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció más de 845,000 consultas de especialidades y cirugías lo que lo convierte en uno de las delegaciones más grandes del país.

El organismo dio a conocer este jueves un reporte sobre los servicios que ofrecieron de enero a junio sus 15 hospitales, 11 unidades médicas de segundo nivel y cuatro de tercer nivel que son de alta especialidad, ofrecieron 791,754 consultas de especialidades y 53,887 cirugías en primer semestre de 2024.

La misión de estas unidades médicas son “tratar de contener las enfermedades para que no avancen” y las de tercero intervenirlas para su solución final.

En el comunicado indica que donde hubo más atención fue en el segundo nivel con 526,626 consultas.

En el caso del tercer nivel o Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) fueron 265,128 consultas y 24,635 cirugías de especialidades como oncología, cardiología, ginecología, yraumatología y otras.

“El segundo nivel de atención su objetivo es tratar de contener las enfermedades para que no avancen.

No obstante, cuando el padecimiento no cede o necesita de intervenciones de alta especialidad, los pacientes se derivan a alguna de las cuatro unidades de tercer nivel de atención, según corresponda, las cuales atienden a todo el noreste del país, que se traducen en más de 9 millones de derechohabientes”, señaló el organismo.

En el caso de la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia, número 21, conocida como Hospital de Zona 21, las consultas principalmente fueron por lesiones de rodilla y hombro, fracturas, luxaciones, esguinces, torceduras de articulaciones y ligamentos.

“Además, sus especialistas realizaron cirugías por fracturas, así como programadas de rodilla y de cadera”, señaló el IMSS.

En tanto, el Hospital de Ginecología y Obstetricia, número 23, concentró la mayor parte de sus consultas en su principal especialidad, y sus cirugías en urgencias.

En el caso de la llamada Clínica 25, se informó que tiene 40 especialidades como oncología médica, neurología, nefrología y pediatría.

“Sus cirugías más recurrentes son de oftalmología, oncología, radio-oncología y endocrinología.

“Del mismo modo, la UMAE Hospital de Cardiología 34 brindó siete de cada 10 consultas a pacientes adultos de cardiología, y el resto se divide entre pacientes pediátricos, neumología y consultas de cirugía.

“Sus intervenciones quirúrgicas son principalmente de revascularización coronaria, cirugías pediátricas, de tórax y de angiología”, explicó el organismo.

