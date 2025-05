Ofrece Ulises Carlín un Poder Judicial más transparente

Una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) totalmente transparente y “muy” cercana a la gente es lo que busca el candidato a ministro de este máximo tribunal, Ulises Carlín de la Fuente.

El nuevoleonés compite por ese cargo porque afirma que todos los ciudadanos deben de estar informados, ser escuchados y gozar de la justicia por igual, por lo cual uno de sus principales objetivos es que todos los procesos de la Corte, incluyendo los proyectos de sentencias de los ministros, se conozcan por la sociedad antes de ser votados.

Con conocimiento amplio del Poder Judicial de Nuevo León y experiencia en dependencias públicas del Estado, Carlín de la Fuente dijo en entrevista con INFO7 que en el Poder Judicial se necesita más apertura, para que los ciudadanos tengan una mayor confianza en sus juzgadores.

“Todos los jueces, magistrados o ministros deben de dar a conocer sus proyectos, antes de que se voten, se analicen, se discutan; debe de ser del conocimiento de la población para que el público especializado, como los medios, los colegios de abogados, activistas, y así puedan ponerle lupa para ver si se está analizando bien, si ya se escuchó a todas las partes, si es congruente con lo que se propuso".

“Estos procesos se deben de dar a conocer antes, para saber si es negativo, positivo y le da visibilidad al sistema de justicia”, puntualizó Ulises Carlín.

Para ello, enfatizó que es necesario el uso de las nuevas tecnologías, que también ayudaría a acercar el Poder Judicial a las personas, así que vería por crear un seguimiento virtual a las carpetas que existen para resolver las dudas de los promoventes y de cualquier ciudadano interesado en el tema.

“Es importante utilizar los medios tecnológicos para que la gente pueda dejar huella de que fue escuchada, que se cree una especie de portal en donde la autoridad pueda leer los comentarios respecto a cada caso específico o temas generales”, agregó.

El candidato a ministro de la SCJN tiene una amplia trayectoria en cargos relacionados con el poder judicial y la justicia fiscal.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León; tiene una maestría en derecho público por esa misma universidad y un doctorado en derecho por la Universidad de Monterrey (UDEM).

Su carrera profesional la inició en 1994 como escribiente en el juzgado cuarto de lo familiar en el estado; luego ocupó cargos en la Secretaría de Hacienda y en Tesorería estatal, donde fue Procurador Fiscal del 2015 al 2022.

Actualmente, es consejero jurídico del Poder Ejecutivo estatal, cargo que ostenta desde febrero del 2022.

Carlín puntualizó que, desde su visión, a los temas de combate a la corrupción son a los que se les debe dar prioridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ulises Carlín es uno de los 64 candidatos a ministros de la SCJN que aparecerán en la boleta morada el próximo 1 de junio, que es cuando se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial.

En esta boleta él aparecerá con el número 37, el cual se deberá colocar en las casillas que aparecen arriba de la lista de nombres de los candidatos hombres, ya que en las boletas habrá dos listas, una de hombres y una de mujeres.

“Para que no se les olvide, yo apareceré con el número 37 y ¿por qué yo?, porque tengo experiencia, trayectoria, tengo la parte académica, pero también he sido un ciudadano de la calle en donde te toca lidiar, donde consideran que tu asunto no es importante y eso me creó una gran empatía, por eso espero que se me dé la oportunidad”, subrayó Carlín.

Estas son sus propuestas:

- Propone que se den a conocer todos los proyectos de los ministros de la SCJN en plataformas que estén al alcance de todos, antes de tomar una decisión, lo que llevará a la discusión y dará visibilidad a la comunidad de lo que se pretende resolver.

- Plantea que existan plataformas en la SCJN en las que la ciudadanía pueda expresar opiniones públicas de los asuntos, inconformidades o denuncias y que exista la obligación de los órganos judiciales de ver las posturas de la ciudadanía.

- Buscará que se abata el rezago, principalmente de los asuntos que tengan vinculación con corrupción y todas aquellas que tengan que ver con derechos humanos de las personas que se encuentran vulnerables.

