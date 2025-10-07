Ofrece Santa Catarina subsidios para regularizarse con el predial

Esta iniciativa ofrece la eliminación total del adeudo del Impuesto Predial desde el año 2019 y anteriores, además de importantes descuentos y facilidad de pago

Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias y fomentar la regularización, el Gobierno de Santa Catarina ha puesto en marcha el programa "Borrón y Cuenta Nueva".

Esta iniciativa ofrece la eliminación total del adeudo del Impuesto Predial desde el año 2019 y anteriores, además de importantes descuentos y facilidades de pago para el rezago actual.

El programa no solo beneficia a inmuebles de uso habitacional, sino que también se extiende a aquellos destinados a actividades comerciales, industriales o de servicios, incluyendo subsidios en el pago del Predial y en la regularización de construcciones.

La medida incluye los siguientes apoyos para los santacatarinenses:

Condonación Total de Adeudos Antiguos: Se elimina por completo el pago del Predial correspondiente al 2019 y años anteriores.

Eliminación de Sanciones: Se condonan al 100% las sanciones, recargos y gastos de ejecución de 2019 y años anteriores para personas físicas, morales y poseedoras de casa habitación.

Subsidio en Rezago Reciente: Se aplica un subsidio del 30% en los rezagos del Predial correspondientes a los años 2019 al 2024.

Apoyo en Regularización de Construcción: Se ofrece un subsidio del 30% sobre los derechos de regularización de construcción para usos diferentes a casa habitación, dentro del programa de modernización catastral.

"Este programa representa una acción solidaria y responsable en beneficio de los santacatarinenses. Sabemos que hay muchas cuestiones que pueden impedir que una familia cumpla con este impuesto y lo que nosotros estamos haciendo es darles esa oportunidad para regularizarse y empezar de nuevo”, dijo el edil.

El programa "Borrón y Cuenta Nueva" estará vigente hasta el 31 de diciembre. Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a aprovechar los beneficios antes de que termine el año, recordando que también pueden acceder a pagos a plazos y que se mantiene la opción de pagar con PET durante todo el año.

Las personas interesadas en aprovechar estos descuentos y facilidades pueden acudir a las cajas de la Torre Administrativa, ubicada en Librado García 211, Colonia Villa de las Huertas, en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 8:00 am a 5:00 pm.

Sábados: 9:00 am a 1:00 pm.

El gobierno de Santa Catarina invita a la ciudadanía a acercarse al Municipio para conocer todos los detalles y opciones disponibles para la regularización de sus predios.