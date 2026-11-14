Ofrece Poncho un millón de recompensa por asaltante

El influencer confirmó el robo de la nómina de su negocio y solicitó proporcionar los datos primero a las corporaciones oficiales.

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Tras el asalto registrado a las afueras de una sucursal bancaria en la zona de Las Brisas, en Monterrey, el empresario e influencer Poncho de Nigris confirmó a través de sus redes sociales que la suma robada asciende a 600 mil pesos, los cuales correspondían a la nómina de los trabajadores de su negocio, La Postrería 77.

Visiblemente afectado por el atraco, el empresario compartió los detalles de cómo operó el criminal, quien presuntamente utilizó violencia extrema para cometer el robo:

"Saca una pistola, se la puso en la cabeza y con un cuchillo le cortó la mochila con el dinero para las rayas y robaron."

Ofrecen recompensa de un millón de pesos

Para dar con el paradero del delincuente y recuperar el patrimonio de los empleados afectados, el influencer enfatizó que la recompensa está firme para quien proporcione información útil a las autoridades:

"Ofrecemos un millón de pesos al que nos pase información del ratero. Pasen información a las autoridades primero y luego a la cuenta de La Postrería 77... Si tú lo conoces al rata, te vas a llevar un millón de pesos."

Asimismo, comentó que se encuentra solicitando los videos de los responsables para poder dar con su paradero y recalcó que quien conozca a los implicados y desee obtener la recompensa, debe acudir primero ante las autoridades correspondientes y posteriormente proporcionar la misma información mediante mensaje directo en las cuentas oficiales de su establecimiento para hacer válida la entrega del millón de pesos.