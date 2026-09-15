Ofrece Nuevo León actas digitales mediante portal NLínea

La medida busca reducir filas en las oficinas públicas al llevar los registros de nacimiento y divorcio a la red estatal.

Con el objetivo de facilitar y agilizar los trámites para la ciudadanía, la Dirección del Registro Civil incorporó a la plataforma NLínea la expedición digital de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que la nueva modalidad permitirá a los ciudadanos obtener estos documentos sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas del Registro Civil, evitando traslados y largas filas.

Explicó que el proceso puede realizarse en cuestión de minutos a través de la plataforma digital, donde los usuarios deberán ingresar al sitio nlinea.gob.mx, seleccionar el tipo de acta que requieren y proporcionar su CURP o los datos personales solicitados.

Una de las principales características del servicio es que, antes de efectuar el pago, el sistema ofrece una previsualización del documento, con el propósito de que el usuario pueda verificar que la información sea correcta. Una vez confirmado el trámite y realizado el pago, el acta podrá ser descargada de manera digital.

Flores Serna destacó que el sistema incorpora tecnología blockchain, herramienta que permite fortalecer la seguridad, trazabilidad y certeza de las operaciones, además de contribuir a la protección de la información de los ciudadanos.

“Estamos llevando los servicios que más utiliza la ciudadanía al mundo digital, para que puedan realizar sus trámites de manera sencilla, rápida y segura, desde donde se encuentren”, señaló el funcionario.

Añadió que la digitalización forma parte de la estrategia del Gobierno de Nuevo León para reducir la burocracia y mejorar la atención de los servicios públicos.

El secretario general de Gobierno consideró que la incorporación de los trámites del Registro Civil a NLínea representa un nuevo avance en la modernización administrativa del Estado, al ampliar el acceso a los servicios y ofrecer alternativas más eficientes y seguras para la población.

Los ciudadanos interesados pueden ingresar a nlinea.ob.mx para consultar y realizar el trámite correspondiente.

Con información de Marisol Gómez.