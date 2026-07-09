Ofrece Fiscalía mediación a víctimas de Tamayo Capital

El fiscal, Javier Flores, informó que esta propuesta se planteó para las cerca de 150 víctimas, y aclaró que están en su derecho o no de aceptar esa propuesta

A las víctimas de presunto fraude cometido por la firma Tamayo Capital, la Fiscalía de Justicia les planteó, como figura alterna, agotar la mediación y luchar por la reparación del daño.

El fiscal de Justicia, Javier Flores, informó que esta propuesta se planteó para las cerca de 150 víctimas, y aclaró que están en su derecho o no de aceptar esa propuesta, que es una salida alterna en base al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Mediación.

Informó que hay un inmueble dado en garantía y asegurado para que, en caso de que así se determine, se garantice la reparación del daño.

Siempre la mediación se va a llevar a cabo en forma voluntaria y en forma directa entre la víctima y el investigado; entonces, cada uno de los afectados podrá decidir voluntariamente si lleva a cabo o no lleva a cabo el acuerdo. "La posición nuestra es presentar como una salida alterna la mediación, por lo cual, insisto, será de cada una de las víctimas la voluntad de llevarlo a cabo o no", explicó.

Aclaró que la Fiscalía está dentro del término de la investigación complementaria.

"Siguen dentro del término de investigación complementaria; como es conocimiento de ustedes, hay un inmueble dado en garantía y asegurado por la propia Fiscalía para garantizar, en su caso, la reparación del daño", declaró.