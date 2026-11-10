Ofrece Félix Arratia descuentos en AyD y trámites vehiculares

La primera jornada se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre de 11:00 a 15:00 horas en el Centro Comunitario La Estanzuela

Las familias neolonesas podrán regularizar deudas de Agua y Drenaje, tramitar licencias de conducir con descuento y liquidar trámites vehiculares sin afectar su economía durante dos brigadas especiales los días 13 y 14 de noviembre con motivo del Buen Fin, informó el gobierno estatal.

El programa es coordinado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Félix Arratia Cruz, en conjunto con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Instituto de Control Vehicular (ICV).

“Queremos que las familias aprovechen estos beneficios y puedan ponerse al corriente sin afectar tanto su economía. Por eso estamos trabajando de manera coordinada para acercarles servicios, facilitar sus trámites y ayudarles a ahorrar”, destacó el funcionario estatal.

La primera jornada se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre de 11:00 a 15:00 horas en el Centro Comunitario La Estanzuela.

Se enfocará en el programa Liquida Ahorra de Agua y Drenaje, ofreciendo descuentos de entre 50 y 90 por ciento a usuarios con cuatro meses o más de morosidad.

Para quienes tengan deudas mayores a 50 mil pesos, indicaron, se otorgará la opción de liquidar con un pago único de 20 mil pesos. Los pagos podrán liquidarse en módulos, oficinas, la app móvil o establecimientos autorizados.

La segunda jornada será el sábado 14 de noviembre de 8:00 a 14:00 horas en la Delegación Santa Cruz, en el municipio de Guadalupe.

Se ofrecerán costos reducidos en la primera expedición de licencias de conducir (para auto o moto): 1,288 pesos por 3 años (precio regular $1,924) y 1,758 pesos por 5 años (precio regular $2,394), montos que ya incluyen los derechos estatales y municipales.

También habrá servicios para renovación, reposición y regularización vehicular.

Arratia Cruz recordó que durante todo noviembre se mantendrá el subsidio del 100% en el cambio de propietario y certificación de alta para vehículos foráneos, beneficio que bajará al 50 por ciento a partir de diciembre.

También el alta vehicular mantendrá una cuota fija de $5,865 pesos que ampara placas, tarjeta de circulación, constancia de registro y la condonación de sanciones y recargos aplicables.

“Estamos cerrando el año de la mejor manera: brindando a las y los ciudadanos todas las facilidades en la realización de los trámites, para que tengan la posibilidad de regularizar sus adeudos y vehículos, aprovechar descuentos importantes y comenzar un nuevo año con sus trámites en regla”, expresó.

De acuerdo con autoridades estatales, a la fecha, más de 8 mil personas han aprovechado estas brigadas conjuntas en municipios como Apodaca, Guadalupe y Escobedo.

La dependencia estatal invitó a los interesados a revisar previamente los requisitos en las páginas oficiales de Agua y Drenaje y del ICV para agilizar su atención al acudir con papelería completa.