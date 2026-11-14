Ofrece Agua y Drenaje descuentos del 90% por el Buen Fin

El anuncio se llevó a cabo desde el Centro Comunitario La Estanzuela, con la presencia del director de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson

Como parte de las acciones de apoyo a la economía familiar durante El Buen Fin, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció el relanzamiento del programa "Liquida Ahorra", una iniciativa dirigida a usuarios domésticos con cuatro meses o más de rezago, ofreciendo la oportunidad de regularizar sus cuentas mediante descuentos que van del 50 al 90% en un pago único.

El anuncio se llevó a cabo desde el Centro Comunitario La Estanzuela, con la presencia del director de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia.

Un millón de beneficiados y una segunda oportunidad para los hogares

Durante su intervención, Eduardo Ortegón destacó que este esquema ha demostrado ser de gran impacto social, sumando hasta la fecha más de 300,000 usuarios que han logrado regularizarse, lo que equivale a más de un millón de habitantes beneficiados en todo el estado.

"Este programa ofrece descuentos entre un 50 y un 90%. Esto es muy significativo y al día de hoy hay más de 300,000 familias que han sido beneficiadas, que equivalen a más de un millón de habitantes", señaló el funcionario.

Por su parte, el secretario Félix Arratia explicó que la acumulación de recibos suele convertirse en una carga pesada para los bolsillos, por lo que estas iniciativas buscan brindar un alivio real y directo a la economía de los hogares nuevoleoneses.

"A veces los recibos se van acumulando hasta convertirse en una deuda que parece difícil de pagar. Por eso precisamente es que ponemos en marcha estas iniciativas, porque no se trata de cobrar solamente menos, sino de darles una oportunidad a muchas familias de ponerse al corriente sin que eso represente una carga pesada", expresó Arratia.

El titular de Igualdad e Inclusión agregó que los recursos ahorrados mediante este programa podrán ser destinados por las familias a otras necesidades prioritarias, como alimentación, educación y transporte.

Asimismo, informó que la red de Centros Comunitarios funcionará como puntos clave de orientación e información para facilitar el acceso a la ciudadanía.

Facilidades de pago y mantenimiento de infraestructura

Para asegurar que el mayor número de personas aproveche esta temporada de El Buen Fin, la Directora Comercial de Agua y Drenaje, Norma Benítez Rivera, detalló las múltiples alternativas disponibles para realizar el pago único y obtener el beneficio:

Aplicación móvil y página web oficial.

Kioscos y cajeros automáticos.

Oficinas comerciales y brigadas itinerantes.

Tiendas de autoservicio.

Desde la paraestatal recordaron que la regularización de las cuentas no solo beneficia la economía de los hogares, sino que también fortalece directamente las finanzas de la institución, permitiendo destinar mayores recursos al mantenimiento de redes, reparación de infraestructura y optimización de los servicios de agua potable y drenaje sanitario en el estado.