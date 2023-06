Oficinistas de Kalos se quedan sin ingresar a sus trabajos

Ante la clausura del edificio Kalos por parte de Protección Ciivl estatal, los trabajadores de diversas oficinas se quedaron afuera sin poder ingresar

Por: Brian Jiménez

Junio 02, 2023, 10:30

Aunque no conocen a detalle la causa de la clausura de Kalos, edificio donde se encuentran las oficinas del priísta Francisco Cienfuegos, los oficinistas que ahí laboran, no pudieron ingresar a sus trabajos. Algunos entienden que se trata de un tema político, pero aseguran que no les han brindado mayor información.

Ellos refieren que es importante que les permitan la entrada, debido a que en este inmueble se encuentran sus herramientas de trabajo, documentos, objetos personales y clientes por atender.

Tienen esperando hasta 40 minutos, sin embargo por indicación de sus jefes, deben esperar un momento para ver la posibilidad del ingreso de los trabajadores

Por todas las puertas hay etiquetas de Protección Civil del Estado anunciando su clausura.

Algunos se enteraron a su llegada, otros tantos observaron la movilización la noche de ayer, pero no entendían qué pasaba.

Este edificio ubicado en el cruce de Constitución y Zaragoza, en el Centro de Monterrey, alberga las oficinas de trabajo del coordinador de Enlace Legislativo del CEN del PRI, Francisco Cienfuegos y durante los hechos aseguró que la clausura, se refiere a una persecución política por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Ante esto, Protección Civil del Estado, enlistó los motivos de la restricción:

1- No muestra programa interno de Protección Civil vigente.

2- No muestra autorización de programa interno de Protección Civil.

3- No cuenta con señalética de riesgo eléctrico en tuberías, cajas eléctricas, etc

4- Existen cables eléctricos expuestos en sótanos.

5- Tuberías no se encuentran señaladas con flujo y no conocen la identificación de material.

6- Faltan lámparas de emergencia en área de estacionamiento.

7- Materiales químicos peligrosos en contenedor incorrecto (botella de refresco)

8- Señalética de escalera y salida en estacionamiento.

9- No cuentan con documentación en retardante en alfombra.

10- Detectores de humo, algunos no pasaron el examen de prueba.

11- Gabinetes de emergencia en estacionamiento no son de fácil acceso.

Y llamaron a los encargados del edificio a actualizar su plan de contingencias a la brevedad y presentar un plan de remediación de los puntos mencionados.