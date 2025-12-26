Oficiales de Guadalupe llevan la Navidad colonia El Ranchito

La actividad no fue un acto oficial programado, sino el resultado de la organización voluntaria de 19 oficiales de un mismo turno y zona con más de 30 niños

Lo que comenzó como una iniciativa interna entre compañeros de turno, se transformó en una jornada de sonrisas y convivencia comunitaria. Un grupo de oficiales de la policía municipal decidió cambiar el protocolo por la cercanía, visitando la colonia El Ranchito 1 para entregar juguetes y compartir tiempo con las familias del sector.

Una iniciativa de corazón

La actividad no fue un acto oficial programado, sino el resultado de la organización voluntaria de 19 oficiales de un mismo turno y zona. De manera personal, los uniformados reunieron recursos propios para adquirir obsequios para más de 30 niñas y niños, con el objetivo de brindarles una tarde diferente y significativa.

Siete de estos elementos acudieron en representación del grupo para realizar la entrega, acompañados por un invitado especial: Santa Claus, quien se encargó de convertir el encuentro en una verdadera fiesta para los más pequeños.

Fortaleciendo el tejido social

Más allá de la entrega de los presentes, el evento destacó por el valor del reencuentro. Para los oficiales, esta visita representó la oportunidad de volver a conectar con los rostros y las historias que encuentran en sus recorridos diarios, reafirmando que su labor va más allá de la vigilancia.

"No fue únicamente la entrega de juguetes. Fue el reencuentro con esos recorridos diarios donde se conocen los rostros, las sonrisas y las historias de la comunidad", mencionaron durante la convivencia.

Momentos de convivencia

Durante la jornada, las familias de El Ranchito 1 pudieron convivir de cerca con los oficiales en un ambiente de confianza. Este tipo de acciones buscan humanizar la figura del policía ante los ciudadanos, crear memorias positivas en la infancia de la zona y fortalecer el vínculo de confianza entre las autoridades y los vecinos.

Al finalizar la tarde, los rostros de alegría de los niños fueron el mejor agradecimiento para estos 19 oficiales que, con recursos propios y mucha voluntad, demostraron que la seguridad también se construye a través de la empatía y la solidaridad.