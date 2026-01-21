Oficial de Tránsito brinda primeros auxilios a hombre atropellado

El chofer de una unidad de ruta urbana, presunto responsable del atropello, quedó a disposición del Ministerio Público de Viales.

Por segunda ocasión, un oficial de Tránsito del municipio de Monterrey brindó los primeros auxilios a una persona lesionada tras un accidente vial.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, alrededor de las 18 horas, cuando un hombre de aproximadamente 70 años de edad fue atropellado al intentar cruzar la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la calle Ciudad Valle, en la colonia Mitras Centro.

De acuerdo con la información oficial, el agente vial Javier Eduardo Ramírez Mena, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, atendió el reporte tras recibir el llamado de la central de radio y arribó de inmediato al lugar del percance.

El adulto mayor fue impactado por una unidad de transporte urbano, cuyo chofer no fue identificado en el sitio, sin embargo, quedó a disposición del Ministerio Público.

Mientras arribaban los cuerpos de emergencia, el oficial Eduardo Mena, perteneciente a la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey, brindó atención prehospitalaria al lesionado, quien permanecía tendido sobre uno de los carriles con golpes visibles, principalmente en la cabeza. El agente realizó un vendaje.

Minutos más tarde, personal de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana acudió al sitio y trasladó al hombre a un hospital para su atención médica.

Cabe destacar que el oficial cuenta con capacitación y experiencia en primeros auxilios, y esta es la segunda ocasión en que pone en práctica dichos conocimientos. Días atrás, el mismo agente brindó apoyo a un motociclista lesionado sobre la avenida Paseo de los Leones.