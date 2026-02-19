Oficial cumple ley y retiran vehículo abandonado en San Nicolás

Un oficial de tránsito mantuvo la compostura ante un ciudadano que manifestó su molestia después de que le colocaron un aviso en su vehículo clásico abandonado

Un operativo por un presunto vehículo abandonado generó un altercado entre un ciudadano y un oficial de tránsito en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con los hechos, Juan Manuel Chávez, oficial de Tránsito municipal, acudió a atender un reporte por vehículo en aparente estado de abandono en la vía pública. En el lugar colocó un aviso oficial en un automóvil estacionado frente a un domicilio marcado con el número 620.

Señalan presunta queja vecinal

El elemento, quien se desplazaba en una motocicleta oficial identificada con el número 550 de Movilidad San Nicolás, informó que la acción derivó de una queja ciudadana.

El propietario del vehículo, un automóvil clásico, argumentó que la unidad no estaba abandonada, sino en proceso de reparación, por lo que no contaba con llanta ni batería en ese momento.

Durante la discusión, el hombre reclamó al oficial por no haber tocado la puerta para notificarle directamente y lo acusó de "esconderse". Asimismo, expresó su inconformidad señalando que paga predial e impuestos "para que no lo molesten".

"Lo que estás haciendo está mal… por eso pagamos predial, por eso pagamos impuestos", se escucha decir al ciudadano en medio del intercambio.

En el video del incidente también se observa cómo el propietario lanza señalamientos al servidor público, afirmando que su actuar era contrario a la ley y cuestionando su educación, mientras el oficial reiteraba el procedimiento administrativo correspondiente.

Retiran el vehículo con grúa

Posteriormente, una grúa arribó al sitio y procedió al retiro del automóvil clásico.

Aunque en principio se puede creer que el vehículo fue retirado por las mismas autoridades nicolaítas, trasciende que fue el propietario quien mandó retirar el vehículo para evitar que le fuera retirado.

En redes sociales, algunos vecinos evidenciaron que, tras el retiro del auto clásico, se colocaron botes para separar el lugar afuera del domicilio. Cabe recordar que esto también está prohibido en el reglamento de tránsito.

¿Qué dice la ley sobre vehículos abandonados en San Nicolás?

En el municipio de San Nicolás, el Reglamento de Tránsito y Vialidad establece que los vehículos abandonados o en aparente estado de desuso en la vía pública pueden ser objeto de notificación y, en caso de no atenderse el aviso en el plazo correspondiente, serán retirados mediante grúa.

Las autoridades municipales pueden intervenir cuando una unidad presenta condiciones como falta de placas, neumáticos, acumulación de polvo evidente, cristales rotos o señales de desmantelamiento, especialmente si existe un reporte ciudadano. Tras la notificación oficial, el propietario debe acreditar la posesión y regularizar la situación para evitar sanciones administrativas y costos por arrastre y resguardo.