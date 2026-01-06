Ofertas en mercados ayudan a rendir dinero ante alza de precios

Especialistas sugieren hacer una lista de compras y comparar precios entre establecimientos, acciones simples que permiten controlar el gasto

En medio del aumento de precios, cada peso cuenta, y saber dónde y cuándo comprar puede marcar una diferencia importante en el gasto familiar.

Consumidores señalan que los mercados rodantes y mercaditos de la colonia continúan siendo opciones más accesibles para adquirir productos básicos. Victoria comentó: “Aquí es más accesible que en la frutería, allá es más caro”.

¿Cómo aprovechan los compradores los mercaditos?

María Elena asegura que aprovechar los recorridos por mercados locales le permite reducir gastos.

“En las tiendas sale más caro y en el mercado me llevo todo”, añadió.

Un ejemplo es el precio del huevo, que en algunos mercados puede encontrarse dos tapas por 100 pesos, mientras que en otros puntos de venta supera este monto.

Alternativas en supermercados

Los supermercados también representan una alternativa de ahorro, especialmente en días de la semana con descuentos en frutas, verduras y productos seleccionados, además de promociones por marca.

