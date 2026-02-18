Oferta Monterrey más de 9,000 vacantes en Feria del Empleo

La feria no solo se limitó a plazas operativas y técnicas, sino que también incluyó vacantes profesionales, así como esquemas flexibles de medio tiempo

Con el objetivo de dinamizar la economía local y brindar oportunidades de desarrollo profesional a los ciudadanos, el Gobierno de Monterrey llevó a cabo una masiva Feria del Empleo en la planta baja del Palacio Municipal, logrando una convocatoria de más de 200 empresas que pusieron a disposición del público más de 9,000 vacantes.

Un recorrido por la oportunidad

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, realizó un recorrido por los módulos informativos en compañía de su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.

Durante el evento, los mandatarios constataron la diversidad de la oferta laboral, la cual abarcó sectores estratégicos como comercio, servicios, industria, construcción y tecnología

La feria no solo se limitó a plazas operativas y técnicas, sino que también incluyó vacantes profesionales, así como esquemas flexibles de medio tiempo y empleo temporal, adaptándose a las necesidades de distintos perfiles ciudadanos.

Estrategia integral de desarrollo

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, esta iniciativa formó parte de un esquema integral que incluyó módulos de información municipal y opciones de microcréditos. Esta estrategia busca no solo emplear a los regiomontanos, sino fomentar el emprendimiento y el autoempleo.