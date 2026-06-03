Obtiene orégano de Nuevo León protección de indicación goegráfica

Por: Carlos Nava 02 Junio 2026, 14:24 Compartir

Este reconocimiento internacional no solo blinda su autenticidad, sino que eleva su competitividad y aporta un profundo valor territorial al estado

El “orégano de Nuevo León” ha hecho historia. Este emblemático ingrediente, pilar de la cocina norestense, obtuvo oficialmente la protección de Indicación Geográfica por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Este reconocimiento internacional no solo blinda su autenticidad, sino que eleva su competitividad y aporta un profundo valor territorial al estado. La declaratoria fue presentada formalmente en una rueda de prensa encabezada por la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez, acompañada por representantes del IMPI, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), chefs, investigadores y las comunidades productoras. “La obtención de la Indicación Geográfica ‘Orégano de Nuevo León’ reconoce el trabajo, la tradición y el conocimiento de generaciones que han preservado este ingrediente emblemático de nuestra gastronomía”, afirmó Martínez Villarreal.

Un esfuerzo científico y comunitario

La obtención de este sello de protección —cuya declaratoria fue publicada el pasado 7 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación— no fue obra de la casualidad. Es el resultado de un riguroso trabajo conjunto entre:

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Comunidades productoras, recolectoras y recolectores.

Investigadores, chefs y un comité técnico especializado.

Este equipo se encargó de sustentar técnica y científicamente el expediente que demuestra que las características, aroma y reputación del orégano regio están directamente vinculados con el territorio, el clima y el conocimiento tradicional de la región.

Impulso económico e identidad territorial

Representantes del IMPI señalaron que esta protección rinde homenaje a un producto que forma parte de la identidad de Nuevo León, al tiempo que detonará el desarrollo económico de las familias del campo vinculadas a su aprovechamiento.

Asimismo, las autoridades federales destacaron la visión del gobernador Samuel García para impulsar productos con identidad territorial, así como el liderazgo de la Secretaría de Turismo en la coordinación del proyecto.

Avances Clave en la Ruta Gastronómica de NL 1. Decreto de la gastronomía tradicional como valor inmaterial del estado. 2. Instalación del comité para la protección de la gastronomía tradicional. 3. Certificación oficial de cocineras y cocineros tradicionales. 4. Inclusión del estado en la prestigiosa Guía Michelin 2026.

Vitrina internacional: Rumbo al Mundial de Futbol 2026

Este logro se alinea estratégicamente con el Programa Sectorial de Turismo Sostenible 2023-2027. La Secretaría de Turismo enfatizó que el reconocimiento llega en un momento inmejorable: la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con los ojos del mundo puestos en el estado, el "Orégano de Nuevo León" se convierte en una carta de presentación de gala, fortaleciendo la proyección internacional de la gastronomía regional frente a los miles de visitantes que arribarán a tierras regiomontanas.