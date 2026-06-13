Obtiene Monterrey galardón internacional por limpieza urbana

Esta distinción es concedida a los gobiernos e instituciones que destacan por la implementación de proyectos innovadores para mejorar el entorno urbano

El municipio de Monterrey obtuvo el reconocimiento internacional “La Escoba de Oro”, un galardón otorgado por la eficiencia de su programa institucional “Monterrey Limpio” en rubros como la limpieza urbana, gestión de residuos, acciones de reciclaje y sostenibilidad ambiental.

Esta distinción es concedida cada dos años por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ARTEGUS) de España a los gobiernos e instituciones de habla hispana que destacan por la implementación de proyectos innovadores y de alto impacto para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

En esta ocasión, el organismo reconoció de manera integral el trabajo de las Secretarías de Servicios Públicos y de Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso) del municipio regiomontano tras evaluar indicadores, entre los que sobresale la cobertura del 100 por ciento de la ciudad con el sistema de recolección domiciliaria, la optimización de rutas y horarios para mejorar la eficiencia del servicio, y el fortalecimiento del parque vehicular y operativo de la dependencia encargada de la limpieza.

Para recibir formalmente el galardón, el titular de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, acudió a la ciudad de Madrid, desde donde destacó el esfuerzo coordinado de la administración local.

“Este premio nos fue otorgado a la ciudad de Monterrey derivado de todos los programas que por indicación del licenciado Adrián se llevan a cabo en la administración, tales como el de descacharrización, que se ha convertido en un programa permanente en la administración, todo un éxito”, informó el funcionario.

Asimismo, se tomó en cuenta la recolección de más de 659 mil toneladas de residuos sólidos urbanos del servicio domiciliario durante los primeros 16 meses de la actual estrategia, el desarrollo permanente de campañas de educación ambiental y sensibilización ciudadana, y el éxito de los programas de descacharrización en todo el municipio, el cual suma ya 400 ediciones y ha logrado retirar de las calles 6 mil toneladas de residuos voluminosos.

De acuerdo con las autoridades municipales, las acciones en materia de economía circular también fueron fundamentales para la obtención del premio, destacando el programa Recicla y Resuelve de Seduso, que ha juntado más de 90 toneladas de materiales reciclables.

También la instalación de centros de acopio permanentes, jornadas masivas y puntos móviles de recolección en beneficio del medio ambiente; además de la colocación de 54 contenedores de reciclaje en espacios públicos para fomentar la separación y distribución adecuada de los desechos.