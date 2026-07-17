Obstruyen ramas y basura banqueta en la Independencia

Gran cantidad de residuos invade el área peatonal, obligando a las personas a caminar por la carpeta asfáltica y exponerse al paso de los vehículos

Habitantes de la colonia Independencia, en Monterrey, denunciaron la acumulación de troncos, ramas y diversos desechos sobre una banqueta, situación que desde hace más de un año dificulta el paso de peatones y representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

El problema se encuentra sobre la calle 5 de Febrero, en su cruce con Nuevo León, donde la gran cantidad de residuos invade prácticamente el área peatonal, obligando a las personas a caminar por la carpeta asfáltica y exponerse al paso de los vehículos.

De acuerdo con vecinos del sector, el reporte ha sido realizado en repetidas ocasiones; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha acudido a retirar los desechos que permanecen en el lugar.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado al municipio de Monterrey para que realice las labores de limpieza correspondientes, retire las ramas y la basura acumulada, y restablezca el libre tránsito sobre la banqueta para garantizar la seguridad de los peatones.