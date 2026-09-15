Obstruye escombro paso vial en Valle de Santa Lucía

La acumulación de desechos de construcción y cartón impide la circulación constante de vehículos en el sector de Monterrey.

Vecinos de la colonia Valle de Santa Lucía denunciaron la acumulación de escombro sobre la calle Artículo 27 Constitucional, donde desde hace más de un mes los desechos permanecen en medio de la vialidad.

La montaña de escombro obstaculiza el paso de vehículos y también dificulta el acceso del camión recolector de basura, situación que preocupa a los habitantes de la zona.

Entre los materiales acumulados también se encuentra cartón, lo que, de acuerdo con los vecinos, ha contribuido a la presencia de roedores en los alrededores.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a Servicios Públicos para retirar el escombro y atender las condiciones de la vialidad, antes de que el problema continúe creciendo.