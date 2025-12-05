Obstruye banqueta con barda y arriesga a vecinos en Monterrey

Los propietarios de una vivienda en la colonia Gloria Mendiola construyeron una barda o muro sobre la banqueta impidiendo el paso peatonal en transitada calle

Una vecina que aparentemente se apropió de la vía pública construyó un muro o barda sobre la banqueta, la cual impide el paso de las personas.

El domicilio en cuestión se encuentra sobre la calle Apolo en la colonia Gloria Mendiola en Monterrey.

El caso llegó al reporte ciudadano de INFO7 para exponer el riesgo que representa para los peatones.

De acuerdo con la persona que hace el reporte, en el lugar se encuentra una calle principal, lo cual la hace muy transitada, además de que niños y adultos de la tercera edad se tienen que bajar de la banqueta para continuar su camino, poniéndose en riesgo.

Además del muro, la vivienda cuenta en su exterior con jardineras sobre la misma banqueta.

¿Se pueden bloquear las banquetas en Monterrey?

Bloquear una banqueta con una construcción en Monterrey es ilegal y está prohibido por el reglamento municipal, ya que obstaculiza el paso de peatones y el espacio público es para todos los ciudadanos.

Las banquetas son de uso público y están diseñadas para el libre tránsito de las personas, incluyendo a quienes usan sillas de ruedas o tienen alguna discapacidad.

El Reglamento de Construcciones de Monterrey prohíbe expresamente adecuar, modificar o alterar las banquetas, así como colocar cualquier elemento que las obstaculice.

Se prohíbe construir o ampliar estructuras como barandales, jardineras, escalones o cualquier otro elemento que invada el espacio de la acera.

Puedes reportar la situación al número 072 para que las autoridades competentes actúen.

¿De cuánto es la multa?

Las personas que bloquean las banquetas pueden ser sancionadas con multas.

La multa por bloquear una banqueta con una construcción en Monterrey puede ser severa, ya que es una infracción grave. Las sanciones pueden incluir una multa económica y/o la suspensión de la obra, aunque el monto exacto dependerá del tamaño de la construcción y la gravedad de la infracción, y se determinará a través de los reglamentos municipales de Monterrey.