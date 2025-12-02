Obstruye acumulación de basura banqueta en Quinta Las Sabinas

La acumulación de desperdicios ha obstruido el paso peatonal y causa preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona

Habitantes de la colonia Quinta Las Sabinas, en Juárez, denunciaron la presencia de una montaña de basura que permanece desde hace una semana sobre la calle Yuca, generando molestias y un posible riesgo sanitario para la comunidad.

De acuerdo con los vecinos, los desechos quedaron en la vía pública luego de que los habitantes de un domicilio fueran desalojados y dejaran fuera una gran cantidad de objetos, entre ellos colchones, sillones, bolsas de basura y hasta juguetes.

La acumulación de desperdicios ha obstruido el paso peatonal y causa preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona.

Los afectados señalan que, además del mal aspecto, temen que la basura afecte la salud de las familias.

Por ello, los residentes de la calle Yuca hicieron un llamado a las autoridades municipales para que intervengan y realicen la limpieza correspondiente, antes de que la situación empeore.