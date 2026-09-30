Obstaculizan banqueta con basura y escombro en Monterrey

Los peatones se ven en la necesidad de caminar por la calle, con el riesgo de ser atropellados ante la obstrucción de la vía

Por basura y escombro abandonados, ahora los peatones no pueden caminar por la banqueta en el cruce de las calles de Ramón Corona e Isaac Garza, en el centro de Monterrey.

Grandes cantidades de bloques, de costales con escombro, pedacería de concreto, hielo seco, vidrios quebrados y muchos más desechos fueron abandonados en el área que debería estar libre para el paso de los ciudadanos.

Los peatones le hicieron este reporte a Info7, ya que para avanzar se ven en la necesidad de caminar por la calle, con el riesgo de ser atropellados.

Al parecer, los responsables de esto serían representantes de una empresa que se encuentra junto a la esquina, y que se dedica al ramo de la seguridad, pero esa versión no fue confirmada.

La vía pública debe respetarse por todos y no invadirla con nada.

En la zona hay cámaras de seguridad, y se podrían revisar para saber quién dejó esa basura a costa de invadir la vía pública.

Las multas por dejar desechos en sitios indebidos pueden llegar hasta 50 mil pesos.

Los peatones le pidieron a Servicios Públicos de Monterrey limpiar esa área; y en caso de localizar a los responsables, llamarles la atención para que no reincidan.