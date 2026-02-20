Observan registro abierto sobre Palacio de Justicia

De acuerdo con reportes ciudadanos, la situación ha provocado daños en diversos vehículos, debido a que no existe señalización preventiva

Un registro aparentemente perteneciente a una empresa de telefonía e internet se encuentra abierto sobre la calle Palacio de Justicia, a escasos metros de su cruce con la avenida Universidad, en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Está ubicado en el carril lateral, en los carriles de oriente a poniente, donde la tapa comenzó a zafarse y actualmente permanece floja. Incluso, una parte del registro de concreto ya se desprendió, lo que representa un riesgo para los automovilistas que transitan por la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la situación ha provocado daños en diversos vehículos, debido a que no existe señalización preventiva que advierta sobre el peligro.

Vecinos y conductores hicieron un llamado tanto a la empresa responsable del registro como a Protección Civil de San Nicolás para que atiendan la situación a la brevedad, reparen la estructura y coloquen la señalización correspondiente, a fin de evitar más afectaciones y posibles accidentes.