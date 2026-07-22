Obras inconclusas y aguas negras generan molestias en Escobedo

En al menos cinco puntos del municipio presentan afectaciones que complican la movilidad de automovilistas, peatones y vecinos

Las fugas de aguas negras y las obras inconclusas de Agua y Drenaje continúan generando inconformidad entre habitantes de Escobedo, donde al menos cinco puntos del municipio presentan afectaciones que complican la movilidad de automovilistas, peatones y vecinos.

Durante un recorrido realizado por José Antonio Quiroga, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, se constataron las deficiencias y el retraso en los trabajos que mantiene la dependencia.

El Gobierno Municipal de Escobedo ha realizado llamados a Agua y Drenaje para que atienda ambas problemáticas y brinde mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Uno de los casos más evidentes se localiza en el cruce de Sendero y República Mexicana, donde se iniciaron trabajos para la introducción de un tubo; sin embargo, aún no se realizan las labores de interconexión ni la reparación correspondiente para cerrar la zanja y pavimentar el área.

Metros más adelante, en el cruce de República Mexicana y Abeto, se presenta una situación similar, ya que los trabajadores de la dependencia únicamente han colocado señalamientos viales.

Con el paso del tiempo, dichos señalamientos son removidos y las excavaciones permanecen expuestas, lo que representa un riesgo para peatones y automovilistas, principalmente durante la noche.

Retrasos y fugas complican la circulación en Escobedo

Otro ejemplo de los retrasos se encuentra en el cruce de las avenidas Manuel L. Barragán y Las Torres, donde los trabajos comenzaron desde noviembre y mantienen obstruidos dos carriles en el sentido de norte a sur.

En la Avenida Raúl Salinas, también en dirección de norte a sur, el carril lateral derecho presenta un desperfecto que ha sido atendido de manera parcial por la dependencia.

Finalmente, en la calle Primavera, en la colonia Desarrollo Urbano, se detectó una macrofuga de aguas negras que ha colapsado la vialidad y mantiene varios carriles intransitables.

Ante esta situación, los automovilistas se han visto obligados a circular por un contraflujo improvisado en ambos sentidos para poder continuar su trayecto.