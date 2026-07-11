Obras inconclusas afectan circulación en Venustiano Carranza

Ante la falta de señalización, vecinos del sector colocaron trafitambos para advertir a los conductores y evitar accidentes

Dos obras inconclusas de Agua y Drenaje mantienen afectada la circulación sobre la avenida Venustiano Carranza, en su cruce con la avenida Colón, además de representar un riesgo para los automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Hundimiento y falta de señalización generan riesgos

Uno de los desperfectos se localiza sobre los carriles con dirección hacia Lázaro Cárdenas, donde desde hace aproximadamente dos meses permanece el hundimiento de gran parte de un carril.

Ante la falta de señalización, vecinos del sector colocaron trafitambos para advertir a los conductores y evitar accidentes.

En los carriles de circulación contraria también permanece un bache derivado de otra intervención, obligando a los automovilistas a reducir la velocidad para evitar daños en sus vehículos.

Vecinos piden concluir los trabajos

Habitantes de la zona señalaron que ambas obras han ocasionado ya algunos percances, debido a que varios conductores no alcanzan a frenar a tiempo al encontrarse con los desperfectos y terminan impactándose.

Los vecinos hicieron un llamado a Agua y Drenaje para que concluya los trabajos y repare la vialidad, con el fin de evitar que se registre un accidente de mayores consecuencias.