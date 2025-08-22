Obras en el Parque del Agua llevan un avance del 40%

Único en su tipo en todo el continente, este gran pulmón urbano, de 78 hectáreas, será una zona de esparcimiento para toda la comunidad

En Nuevo León se construye el que busca ser el mejor parque ecológico y sustentable de América Latina: el Parque del Agua.

Dicho proyecto lleva un avance de casi 40% y se construye durante día y noche para tenerlo listo antes del Mundial de 2026.

Único en su tipo en todo el continente, este gran pulmón urbano, de 78 hectáreas, será una zona de esparcimiento para toda la comunidad y, además, tendrá siete grandes lagos-humedales para captar agua de lluvia.

El Parque del Agua integrará tres grandes áreas: el Zoológico La Pastora, el Bosque La Silla y el desaparecido Bosque Mágico.

Y hará historia también por su revolucionario proyecto arquitectónico, en el que destaca un enorme techo que ya se construye y que tendrá forma de “serpiente”; techo que medirá 530 metros lineales y tendrá una altura de 12 metros, para generar una enorme sombra.

El director de Infraestructura de Parque Fundidora, José María Garza Cisneros, destacó la dimensión del proyecto.

“La altura tiene mucho que ver para que pueda haber un movimiento de aire, aprovechando los árboles que van a estar dentro de la ‘serpiente’, porque su estructura es caprichosa, ya que va a tener espacios abiertos y, prácticamente, dentro de esa ‘serpiente’ vamos a tener hasta 48 locales comerciales, áreas gastronómicas; va a haber un restaurante que va a tener una vista hermosa, el Cerro de la Silla, y va a tener un gran lago, entre muchas otras cosas”, explicó.

El gobernador Samuel García es el impulsor del proyecto, con una nueva visión de parques urbanos.

Y estará listo para el Mundial FIFA 2026 para que los regios y los turistas lo disfruten.

Se llama Parque del Agua porque, alrededor de esa “serpiente” y dentro de todo el pulmón urbano, habrá siete grandes lagos-humedales para captar, recuperar y aprovechar agua de lluvia, que será canalizada a siete enormes cisternas y estará a la vista del público para dimensionar la importancia del líquido.

“El gobernador tuvo esa gran idea. El nombre no es un parque de diversiones de agua en el que vaya a haber toboganes, no, no, no. El nombre es la intención de reconocer, darle el reconocimiento a lo que nos pasó ya hace unos años y reconocer el cuidado del agua; por eso se llama Parque del Agua, en reconocimiento a lo que el agua representa para las necesidades del ser humano”, detalló.

Y expresó: “Lo muy padre de esto es que esa agua se va a captar en siete grandes cisternas, unas cisternas que estarán alrededor de todo el parque, y el agua va a estar moviéndose”.

Una ventaja adicional es que esa agua servirá de reserva para usarse en caso de una nueva crisis hídrica.

“Esperemos que no vuelva a suceder, pero en algún momento, si llegase a faltar agua, esto va a ser un centro de agua para poder distribuirlo a la comunidad”, apuntó.

Hay una magia especial: el Parque del Agua conectará, mediante andadores verdes, al Obispado, la Macroplaza, el Parque Fundidora, el Parque España, el Parque La Silla, el Zoológico La Pastora, el DIF Capullos y el Estadio de Rayados.

“Va a ser el mejor parque de América Latina por la extensión, por la capacidad, por lo que vamos a tener aquí adentro, por las áreas verdes, por la parte de la frescura. Estamos abarcando muchas áreas: niños, adultos mayores”, detalló.

La obra tiene un avance de 36%. Se labora en 18 frentes, con 840 trabajadores dedicados a la construcción, al paisajismo y al área administrativa, pero pronto serán 1,050 los que estarán en este proyecto.

“Decirle a la comunidad que se espera una gran sorpresa. Justamente en marzo ya vamos a estar con las puertas abiertas”, aseguró.

Pero, más allá de la fiesta futbolera, el Parque del Agua permanecerá toda la vida, como legado para Nuevo León y las generaciones por venir, en crear conciencia del cuidado del vital líquido.