Obras del Metro en Gonzalitos no ocasionarán cierres viales

El secretario de Movilidad aseguró que las inundaciones registradas recientemente en Gonzalitos no fueron provocadas por la construcción de la Línea 4 del Metro

La construcción de las líneas 4 y 6 del Metro alcanzó un avance de 95.57% en su viaducto elevado, mientras continúan la instalación de estaciones, cubiertas y las últimas trabes del proyecto.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, informó que los trabajos previstos en la avenida Gonzalitos se realizarán sin cierres viales, debido a la importancia de este punto para la circulación metropolitana.

“Como podemos ver ya tenemos trabajando en las estaciones, ya se está poniendo la cobertura. Seguimos montando las últimas trabes para completar el 100% del viaducto y respecto a las obras de perforación y obras inducidas también está muy avanzado el proyecto”, indicó.

Trabajos en Gonzalitos serán realizados durante la noche

El funcionario explicó que únicamente se redujo la cantidad de carriles en algunas gasas que no presentan saturación, acompañando la medida con acciones para mantener la fluidez vehicular.

Para la próxima colocación de trabes en esta zona, las maniobras se programarán en horario nocturno con el propósito de evitar mayores complicaciones para los automovilistas.

“En el cruce de Gonzalitos, que es el cruce más complicado de la ciudad y el cruce donde va a atravesar la Línea 4 del Metro, tenemos que las columnas y las zapatas que están ubicadas en estos puntos no afectan la vialidad de Gonzalitos”, puntualizó.

Durante el espacio Nuevo León Informa, Villarreal Rodríguez señaló que la ampliación del sistema de transporte público estará acompañada por otras medidas para reducir los tiempos de traslado en el área metropolitana.

Entre ellas se encuentran los horarios laborales escalonados, el uso compartido de automóviles, los programas de transporte escolar y la micromovilidad mediante bicicletas y scooters.

El Gobierno estatal trabaja con la iniciativa privada para implementar los horarios escalonados. También mantiene coordinación con el Consejo Nuevo León y los municipios metropolitanos para avanzar en una Ley de Coordinación Municipal que permita mejorar el aprovechamiento de las vialidades.