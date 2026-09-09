Obra pública histórica consolida el legado de Samuel García

Asimismo, se fortaleció la red sanitaria con el Hospital de Especialidades en Salud Mental y nuevas unidades médicas comunitarias

La transformación de la infraestructura pública en Nuevo León ha alcanzado su punto más alto tras cinco años de gestión estatal. Bajo la conducción del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, la entidad ha desplegado una estrategia de inversión sin precedentes destinada a resolver rezagos estructurales en agua, transporte, seguridad e integración social, consolidando al estado como el motor económico de la región.

Infraestructura hídrica y seguridad pública

El frente hídrico representó el reto inicial más severo para la administración tras la escasez crítica de 2022. La respuesta institucional se materializó en la edificación en tiempo récord del Nuevo Acueducto El Cuchillo II, el cual inyecta 5,000 litros de agua por segundo a la red metropolitana, complementado por los trabajos acelerados en la Nueva Presa León para aportar 1,600 litros por segundo adicionales al sistema de Agua y Drenaje.

En el rubro de seguridad pública, la reestructuración integral de la Nueva Fuerza Civil colocó al estado en los primeros lugares de evaluación nacional.

Esta transformación incluyó la edificación del Nuevo Cuartel General y el despliegue de 16 nuevos destacamentos tácticos en municipios periféricos y fronterizos como Salinas Victoria, Galeana, Sabinas Hidalgo y Anáhuac, logrando el blindaje efectivo de los accesos al territorio estatal.

El equipamiento de las fuerzas de seguridad se reforzó con tecnología de vanguardia mediante la adquisición de dos helicópteros Black Hawk, 9 aeronaves ligeras para patrullaje, 100 vehículos blindados tipo Black Mamba y 1,000 nuevas patrullas.

Este despliegue operativo por aire y tierra permitió garantizar condiciones óptimas de tranquilidad, reconocidas internacionalmente de cara a las exigencias operativas del Mundial de la FIFA 2026.

Movilidad y conexión comercial con Estados Unidos

La reestructuración del transporte público marcó un viraje en la movilidad urbana con la incorporación de 4,000 autobuses de bajas emisiones equipados con accesibilidad universal, además de la instalación de 400 parabuses climatizados.

A este esfuerzo se suma el avance en la construcción masiva de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metrorrey, diseñadas para conectar los municipios de Monterrey, Guadalupe y Apodaca.

En materia de desarrollo económico y logística, Nuevo León afianzó su liderazgo en América del Norte como el epicentro del nearshoring. La edificación del Nuevo Periférico, la Carretera Gloria-Colombia, la Carretera 001 Norte y la modernización del cruce fronterizo en la Aduana Colombia han agilizado significativamente el flujo comercial de exportación e importación con Estados Unidos.

Salud, atención infantil y recuperación de espacios

El compromiso con el bienestar social priorizó el cuidado integral de la infancia y la salud mediante la renovación del proyecto Capullos Renace, la creación de la Procuraduría Infantil y la apertura del Centro Estatal de Atención al Espectro Autista (Centro TEA+).

Asimismo, se fortaleció la red sanitaria con el Hospital de Especialidades en Salud Mental y nuevas unidades médicas comunitarias.

La preparación del estado para el torneo internacional de 2026 impulsó la creación y remodelación de espacios públicos, deportivos y culturales. Obras como la apertura del Museo La Milarca con más de 3,500 piezas en exhibición, la intervención en el Parque Libertad, el Malecón de la Presa La Boca, el Estadio Bicentenario y la habilitación de más de 600 canchas comunitarias renovaron el entorno urbano.

La agenda de protección ambiental y bienestar animal marcó un antecedente inédito en la gestión pública con la puesta en marcha del primer Centro Estatal de Atención Animal y el acondicionamiento de zonas caninas en parques urbanos, promoviendo una cultura de convivencia y respeto hacia la fauna en los centros de población.

Obras previstas para el último año de administración

Rumbo al último año de administración, el gobierno estatal concentra sus esfuerzos en la entrega del Nuevo Parque del Agua, los puentes de conexión La Virgen y Puente Nuevo para las arterias Constitución y Morones Prieto, la conclusión del Hospital Infantil y la edificación de nuevos destacamentos policiales en Linares, Mina y Parás, sellando un legado de obra pública para las siguientes generaciones.