Obra inconclusa deja calle intransitable en Mitras Centro

De acuerdo con los afectados, el problema tiene más de cinco meses sin ser atendido, lo que ha complicado la movilidad en la zona

Vecinos de la colonia Mitras Centro denunciaron que la calle Yuriria, en su cruce con Moisés Sáenz, permanece intransitable debido a una obra inconclusa de Agua y Drenaje de Monterrey que dejó dañada la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los afectados, el problema tiene más de cinco meses sin ser atendido, lo que ha complicado la movilidad en la zona.

Los vecinos señalaron que estudiantes, peatones y automovilistas enfrentan dificultades para transitar por el lugar, ya que las malas condiciones de la vialidad representan un riesgo y obligan a realizar maniobras para evitar el área afectada.

Vecinos piden rehabilitar la vialidad

Ante esta situación, los habitantes solicitaron a Agua y Drenaje de Monterrey concluir los trabajos y rehabilitar la carpeta asfáltica para restablecer la circulación y evitar accidentes.