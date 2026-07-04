Obra inconclusa deja a adulto mayor sin cochera y sufre robo

Vecinos de la colonia Independencia señalaron que una obra de Agua y Drenaje de Monterrey cumplió este viernes una semana sin ser concluida

Un adulto mayor fue víctima de un robo tras el cristalazo a su camioneta, luego de que una obra inconclusa le impidiera ingresar su vehículo a la cochera de su domicilio, en el municipio de Monterrey.

El hecho se registró en la colonia Independencia, en el cruce de las calles Jesús, Dionisio González y Prolongación Tamaulipas, donde vecinos señalaron que una obra de Agua y Drenaje de Monterrey cumplió este viernes una semana sin ser concluida.

De acuerdo con los habitantes del sector, en el sitio se realizaban reparaciones de tubería, lo que derivó en la apertura de una zanja; sin embargo, el personal de la paraestatal dejó de acudir, quedando la obra inconclusa justo frente al domicilio del afectado.

La situación provocó que el adulto mayor no pudiera ingresar su automóvil a la vivienda, por lo que la unidad quedó estacionada en la vía pública.

Durante las primeras horas del viernes, un presunto ladrón quebró una de las ventanas de la camioneta y sustrajo diversas pertenencias.

Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes brindaron orientación al adulto mayor para interponer la denuncia correspondiente.

Finalmente, vecinos hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que concluya la obra, al señalar que esta situación fue el detonante del robo.