Obra inconclusa de Agua y Drenaje genera problemas en Guadalupe

Vecinos y conductores señalaron que, pese a que la situación ya ha sido, el problema continúa sin resolverse, generando congestionamiento y riesgo de accidentes

Una obra de Agua y Drenaje de Monterrey sin concluir ha provocado molestias y riesgos para automovilistas y peatones en el cruce de Comanche y Náhuatl, en la colonia Fraccionamiento Azteca, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los afectados, los trabajos llevan ya varias semanas sin presentar avances visibles, mientras que el área no cuenta con alguna señalización de advertencia más que un simple bote colocado por los vecinos para trata de alertar a quienes transitan por el lugar.

En el sitio se observa una importante afectación sobre la vialidad, siendo una excavación profunda que también ha acumulado escombro en el área, el cual, tampoco ha sido atendido por la dependencia.

Vecinos y conductores señalaron que, pese a que la situación ya ha sido, el problema continúa sin resolverse, generando congestionamiento y riesgo de accidentes, esto siendo problema mayor al estar en una zona escolar.

La petición de los vecinos es que se pueda atender de manera inmediata la situación y así evitar que ocurra algún accidente.