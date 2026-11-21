Vecinos de la colonia Casa Blanca reportan una excavación abierta en la calle Brasil, con agua estancada y problemas para estacionarse.

Los trabajos para reparar una tubería, terminaron convirtiéndose en un obstáculo para los vecinos, que lleva más de siete meses sin resolverse en la calle Brasil, de la colonia Casa Blanca, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En el sitio permanece una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad que con el paso del tiempo, ha comenzado a llenarse de agua estancada y hasta crecimiento de árboles que han crecido entre la tierra y los escombros.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, todo inició por trabajos que fueron realizados para intervenir una tubería; sin embargo, la obra quedó inconclusa y desde entonces la apertura continúa sin ser cubierta.

Al solicitar información sobre cuándo concluirán los trabajos, únicamente reciben como respuesta que “la situación se resolverá a la brevedad”, sin que hasta ahora se vea alguna avance de que se vaya a cumplir.

Uno de los vecinos más afectados es el habitante del domicilio marcado con el número 1119, pues la excavación le impide incluso estacionar su vehículo frente a su propia vivienda, además de representar un obstáculo en el acceso a su casa.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia Casa Blanca piden a las autoridades correspondientes atender el problema y concluir la reparación.