Obra de avenida Constitución avanza en la colonia Alianza Real

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, realizó un recorrido por el sitio para revisar el avance de la obra

La construcción de la avenida Constitución, en la colonia Alianza Real de Escobedo, registra un avance del 80 por ciento y se encuentra en la etapa final de los trabajos, de acuerdo con la supervisión realizada por autoridades municipales.

La obra contempla la pavimentación asfáltica de más de 11 mil 500 metros cuadrados y busca mejorar la movilidad en el sector norponiente de Escobedo, además de beneficiar a habitantes del municipio de El Carmen.

La vialidad es considerada una de las arterias de mayor circulación en esta zona y, una vez concluida, permitirá contar con una alternativa para desfogar parte del tráfico que se concentra durante las horas de mayor afluencia.

Supervisan trabajos pendientes en la avenida

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, realizó un recorrido por el sitio para revisar el avance de la obra.

Durante la supervisión estuvo acompañado por Felipe Canales Rodríguez, secretario de Ayuntamiento, y Martiniano Rueda, secretario de Obras Pública, con quienes revisó los trabajos que aún se encuentran pendientes para concluir la avenida Constitución.

Las autoridades constataron que actualmente se encuentra en ejecución la última etapa para la construcción del cuerpo sur de la arteria, en el tramo comprendido desde la calle Artículo 72 hasta la avenida República Mexicana, en la colonia Alianza Real.

Últimos trabajos antes de concluir la obra

Uno de los tramos del lado poniente ya se encuentra pavimentado y únicamente falta aplicar pintura en los cordones de las banquetas, así como delimitar los carriles con pintura blanca.

En el otro tramo continúan los trabajos de pavimentación asfáltica, que forman parte de las últimas labores contempladas para completar la vialidad.

La obra se ejecuta con recursos propios a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y, una vez terminada, se prevé que contribuya a mejorar la circulación vehicular en el sector, principalmente durante las horas pico.