Obra complica circulación y deja sin estacionamiento a vecinos

Denuncian que trabajos para cambiar tubería llevan hasta casi dos meses sin concluir, mientras montones de tierra permanecen sobre la vialidad.

Una obra inconclusa mantiene complicaciones para vecinos, comerciantes y automovilistas sobre la avenida Casa Blanca, entre Palermo y Casa del Mirador, en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con habitantes del sector, los trabajos para cambiar tubería abarcan aproximadamente cinco viviendas de largo y comenzaron hace alrededor de un mes, aunque algunos vecinos aseguran que el problema ya va para casi dos meses.

El principal inconveniente es que después de realizar las labores, los trabajadores dejan montones de tierra sobre la avenida, reduciendo el espacio para circular y dejando prácticamente sin lugares de estacionamiento a quienes viven y trabajan en este tramo.

La situación también afecta a los comerciantes. En el puesto de tacos Evelin señalaron que sus clientes ya no pueden estacionarse como lo hacían anteriormente, mientras que el paso de vehículos se vuelve complicado y en algunos momentos se genera congestionamiento.

Vecinos también han tenido que modificar sus recorridos. Nora, habitante de la zona, explicó que incluso para salir a realizar sus compras debe darle la vuelta a la obra, debido a que no puede cruzar directamente por el punto intervenido.

Aunque los habitantes reconocen que los trabajadores sí han acudido en diferentes ocasiones, señalan que los trabajos no han quedado terminados y los montones de tierra continúan ocupando parte de la vialidad.

Los afectados piden que la obra sea concluida y que se retire el material acumulado, para recuperar la circulación, el acceso a las viviendas y los espacios de estacionamiento.