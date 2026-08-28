Nuevo León y Texas refuerzan lazos comerciales y de inversión 

García Sepúlveda destacó las similitudes con Texas y planteó que la relación entre ambos territorios continuará fortaleciéndose mediante distintos proyectos

Con el objetivo de fortalecer la relación económica y atraer nuevos proyectos de inversión, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una gira de trabajo por Austin, Texas, donde sostuvo reuniones con líderes empresariales y organismos de desarrollo económico.

Acompañado por integrantes del Consejo Nuevo León, así como por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León; la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, y el Subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo, el mandatario estatal participó en tres encuentros enfocados en consolidar una estrategia de colaboración de largo plazo entre ambas regiones.

Durante la jornada, García Sepúlveda destacó las similitudes entre Nuevo León y Texas y planteó que la relación entre ambos territorios continuará fortaleciéndose mediante proyectos de infraestructura, inversión, innovación y desarrollo económico.

“Nuevo León, primer lugar en todo y así como Texas es el estado que más crece del mundo, cada vez nos vamos a conectar más”, afirmó.

La jornada comenzó con una reunión con representantes de Opportunity Austin, encabezados por Susan Davenport, presidenta y CEO, y Bob Farley, vicepresidente de desarrollo económico.

En el encuentro se analizaron las similitudes entre los ecosistemas económicos de Nuevo León y Austin, particularmente en materia de tecnología, presencia de empresas globales y disponibilidad de talento especializado.



También se exploraron mecanismos para conectar empresas, instituciones y proyectos estratégicos de ambas regiones, con el propósito de ampliar las oportunidades de inversión e innovación.

Posteriormente, la delegación se reunió en The Austin Club con integrantes del Texas Business Leadership Council (TBLC), organismo que agrupa a directivos de algunas de las principales empresas de Texas y que es encabezado por Justin Yancy, presidente y CEO.

Durante el encuentro se abordó la importancia de fortalecer las cadenas de suministro y la infraestructura fronteriza que vinculan a Nuevo León y Texas, principalmente en sectores como comercio, energía y talento especializado.

Los participantes también destacaron la integración económica y productiva de ambas entidades, especialmente en las cadenas de suministro relacionadas con la industria y la manufactura avanzada, así como las oportunidades en proyectos fronterizos, disponibilidad energética y desarrollo de capital humano.

CONEXIÓN NL-TEXAS

El gobernador también resaltó el potencial de la nueva carretera Gloria-Colombia, su conexión con la carretera 255 de Texas y la aduana Colombia-Laredo, infraestructura que, aseguró, permitirá impulsar un nuevo polo industrial en la zona fronteriza.

“Durante los últimos 20 años hemos sido los grandes ganadores en crecimiento económico. Ahora con la nueva carretera Gloria Colombia, la 255 de Texas y la aduana, hoy vamos a anunciar el nuevo polo que va a estar ahí en la Gloria Colombia, en la mera aduana”, señaló.

La gira forma parte de la Estrategia Binacional Nuevo León–Texas, cuyo propósito es identificar capacidades, sectores y oportunidades compartidas para establecer una agenda de cooperación que genere proyectos concretos en ambos lados de la frontera.

PREPARAN HOJA DE RUTA BINACIONAL

Como parte del cierre de la jornada, la delegación de Nuevo León sostuvo una reunión con Adriana Cruz, directora ejecutiva de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo de Texas, y representantes del área de Comercio Internacional del Gobierno de Texas.

El encuentro permitió conocer las prioridades de desarrollo económico de Texas y casos recientes de éxito en materia de atracción de inversiones.

Uno de los objetivos centrales fue avanzar en la construcción de una hoja de ruta de colaboración entre Nuevo León y Texas, con la identificación de contrapartes y oportunidades concretas de corto y mediano plazo en sectores como inversión, cadenas de valor, semiconductores, talento, pequeñas y medianas empresas, innovación y energía.

Durante la reunión también se presentó el Estudio Binacional Nuevo León–Texas, impulsado por el Consejo Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Economía, cuyo propósito es identificar las complementariedades entre ambas economías y establecer una base técnica para definir prioridades de colaboración.

Con esta agenda, Nuevo León busca profundizar su relación económica con Texas y consolidar una alianza de largo plazo que permita conectar empresas, talento, instituciones y proyectos estratégicos, con miras a fortalecer la competitividad regional y generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico a ambos lados de la frontera.

SIGUIENTE VISITA: SAN ANTONIO

EL gobernador se traslada a la ciudad de San Antonio, donde se reunirá con la alcaldesa Gina Ortiz Jones para explorar proyectos conjuntos en materia de inversión, comercio, infraestructura e innovación.

“Además, atestiguará la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno estatal y Tech Bloc San Antonio, organización dedicada al desarrollo del sector tecnológico, para impulsar la vinculación entre empresas y comunidades tecnológicas de San Antonio y Monterrey”, indicó el comunicado.

Como parte de la agenda, el gobernador participará también como keynote speaker en el foro “NADBank Summit 2026”, donde ofrecerá una conferencia titulada “Nuevo León, el líder de inversión extranjera directa e infraestructura en México”.