Nuevo León y Jalisco unen rutas para exportar a Estados Unidos

El convenio establece un marco de colaboración para facilitar el movimiento de mercancías, promover nuevas oportunidades de negocio

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Nuevo León y Jalisco firmaron un convenio para facilitar el traslado de mercancías y ampliar las opciones de exportación de sus empresas hacia Estados Unidos, con el Puente Internacional Colombia-Laredo como uno de los puntos centrales de la colaboración.

El acuerdo fue establecido por los gobiernos de Samuel García Sepúlveda y Pablo Lemus durante el Encuentro Empresarial 2026 “Ponte Nuevo Eje Jalisco–Nuevo León”, al que acudieron alrededor de 300 representantes empresariales, funcionarios y organismos industriales de ambas entidades.

Con la participación del alcalde de Laredo, Texas, Victor Treviño, el encuentro reunió propuestas sobre conectividad fronteriza, infraestructura y comercio exterior para fortalecer la integración de los dos estados.

Promueven la Aduana Colombia como ruta de exportación

Durante su intervención, García destacó la conexión de Nuevo León con Texas y con la carretera interestatal 35, que permite acceder a distintos mercados estadounidenses. También promovió el descuento de 50 por ciento recién anunciado como parte de los beneficios para quienes utilicen esta ruta, sin detallar en el encuentro referido los conceptos a los que aplica.

El gobernador invitó a los empresarios de Jalisco a conocer la región de Colombia y señaló que su incorporación como Polo del Plan México abre oportunidades de inversión mediante incentivos fiscales. Asimismo, aseguró que las carreteras de Nuevo León ofrecen condiciones de seguridad para el transporte de mercancías.

Por su parte, Pablo Lemus reconoció la colaboración entre ambas entidades y su potencial para ampliar las oportunidades de comercio internacional a través del Eje Jalisco–Nuevo León.

Revisan inspección conjunta y operación fronteriza

Uno de los temas del encuentro fue el aprovechamiento de la Nueva Aduana Colombia-Laredo como alternativa logística para las empresas de ambos estados.

Representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y de Grupo LEGO Americas participaron en un panel sobre el programa de inspección conjunta, los avances en la operación fronteriza y las oportunidades para facilitar el intercambio comercial.

La conversación fue moderada por Marco Antonio González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general del Nuevo Puerto Fronterizo Colombia-Laredo. También participaron directivos de manufactura, importaciones y exportaciones de LEGO Americas.

Plantean conexiones logísticas entre ambos estados

Como parte de la estrategia, se presentó una propuesta de conexión logística entre Nuevo León, Jalisco y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que incluye el proyecto Green Corridors, orientado al desarrollo de corredores para el transporte y la actividad comercial.

En el panel “Infraestructura estratégica para el futuro”, autoridades estatales y representantes vinculados a la SICT y a ese proyecto analizaron las necesidades de movilidad y logística para acompañar el crecimiento económico.

El convenio establece un marco de colaboración para facilitar el movimiento de mercancías, promover nuevas oportunidades de negocio y aprovechar la infraestructura fronteriza que conecta a Nuevo León con Estados Unidos.