Nuevo León tiene condiciones para inversión de Tesla: PAN

El dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, rechazó la declaración de López Obrador que Tesla no puede llegar a Nuevo León por la falta de agua

Por: Andrea Rodríguez

Febrero 26, 2023, 14:56

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijera que Tesla no puede llegar a Nuevo León por la falta de agua, el dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, rechazó esto y aseguró que Nuevo León tiene las condiciones necesarias para la instalación de dicha planta.

Agregó que todo parece que el presidente está señalando esto en base a sus propios intereses.

“Es muy lamentable que el presidente de la República pretenda quitarle a Nuevo León una inversión tan importante, tan necesaria para el estado, es evidente que ahí no está actuando en el interés del país, está actuando en el interés propio que tiene de llevar esta inversión quizá a un estado gobernado por Morena o afín a él.

“Nuevo León tiene las condiciones necesarias tenemos la cercanía con la frontera, el personal capacitado para poder llevar a cabo esta actividad, creo que la propia empresa, si bien no lo ha hecho oficialmente, ha dejado entre ver que si no viene a Nuevo León no viene a México”, dijo Salinas.

Agregó que el presidente debe entender que las decisiones de inversión no se toman con criterios políticos, y agregó que el gobernador debería buscar llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas en lugar de estar “uniéndose” con el presidente.

“Es una lección para el gobernador que ha buscado cobijo en él que, en lugar de llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas de Nuevo León.

“Ojalá que podamos tener esta inversión en Nuevo León, es muy necesaria, esperemos que el gobernador con esto reflexione y prefiera construir acuerdos con las fuerzas brutales que somos los que tenemos interés en Nuevo León”, agregó.