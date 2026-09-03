Nuevo León, tercer lugar en cuentas congeladas por crimen

La UIF aseguró 955 cuentas vinculadas a grupos delictivos en el estado, que concentró 12% de los 7,861 casos registrados a nivel nacional

Aunque podría pensarse que este fenómeno es más frecuente en entidades con una mayor presencia del crimen organizado, Nuevo León se ubica entre los tres estados del país donde más cuentas bancarias vinculadas a grupos delictivos son congeladas.

Sólo por debajo de la Ciudad de México y Jalisco, la entidad ocupa el tercer lugar nacional en aseguramiento de cuentas relacionadas con la delincuencia organizada, de acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Especialistas señalan que esta situación se explica porque estas tres entidades concentran gran parte de la actividad económica y del sistema financiero del país, por lo que suelen ser utilizadas por grupos criminales para realizar operaciones de lavado de dinero.

Nuevo León concentra 12% de las cuentas congeladas

De acuerdo con cifras de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, entre octubre de 2024 y finales de agosto pasado, la UIF congeló 955 cuentas vinculadas a grupos delictivos en Nuevo León. A nivel nacional fueron aseguradas 7,861 cuentas, por lo que la entidad concentró el 12% de los casos.

En primer lugar se ubicó la Ciudad de México, con 2,300 cuentas congeladas, seguida de Jalisco, con 1,185. En conjunto, las tres entidades suman 4,440 cuentas aseguradas, equivalentes al 57% del total nacional.

Sin embargo, Nuevo León supera a estados como Sinaloa, que registró 723 cuentas congeladas y ocupó el cuarto lugar; Baja California, con 356, en quinta posición; y Tamaulipas, con 252, en sexto lugar.

¿Cuánto dinero está relacionado con las cuentas congeladas?

El reporte de la UIF indica que, durante el periodo analizado, fueron congeladas 24,622 cuentas relacionadas con actividades ilícitas. De ellas, las 7,861 vinculadas con cárteles de la droga y otros grupos criminales representan el 31% del total.

En términos monetarios, el monto asociado a esas 24,622 cuentas asciende a $8,670 millones 814,057 pesos. Sin embargo, el informe no detalla cuánto corresponde específicamente a cuentas ligadas al crimen organizado ni cuánto pertenece a Nuevo León.

La UIF sostiene que estas acciones contribuyen a debilitar la operación financiera de las organizaciones criminales y restringen su acceso al sistema financiero nacional, reduciendo así su capacidad operativa.

La inteligencia financiera, otra vía contra el crimen organizado

El titular de la UIF señaló recientemente que la delincuencia organizada no sólo se combate mediante operativos de seguridad, sino también a través de acciones de inteligencia financiera que permitan cortar sus fuentes de financiamiento.

“La UIF analiza operaciones financieras, identifica personas y estructuras consideradas de riesgo y, cuando existen elementos suficientes, incorpora a los involucrados a la lista de personas bloqueadas para impedir el movimiento de recursos".

“El objetivo no es limitar el combate al crimen organizado a los operativos policiales, sino atacar también su capacidad económica mediante el seguimiento de los recursos y el cierre de espacios dentro del sistema financiero”, indicó.

Acumula noreste 17% de cuentas congeladas

La región noreste también figura entre las principales zonas del país en acciones contra las finanzas del crimen organizado. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila concentraron en conjunto 1,326 cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Del total, Nuevo León aportó 955 casos, muy por encima de Tamaulipas, con 252, y Coahuila, con 119. Las tres entidades representan el 17 por ciento de las cuentas bloqueadas a nivel nacional.

Amplían acciones federales

Además del congelamiento de cuentas vinculadas al crimen organizado, el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reporta una serie de acciones implementadas en Nuevo León como parte de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz.

Entre ellas se encuentra la intervención directa en los municipios de García, Escobedo y Monterrey.

Según la información oficial, se realizaron mil 800 visitas casa por casa, cuatro Ferias de Paz y se ofrecieron 3,701 servicios y trámites a la población.

Monterrey formó parte de los 14 municipios prioritarios del país donde se desarrollaron 98 Jornadas de Paz, durante las cuales se aplicaron 321 cédulas para la identificación de riesgos y se brindaron 460 asesorías.

Nuevo León también figuró entre las entidades donde la Guardia Nacional realizó operaciones de investigación e inteligencia que derivaron en aseguramientos de fentanilo, metanfetamina, armas, hidrocarburos, vehículos e inmuebles.