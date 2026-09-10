Nuevo León tendría alza de 23.1% en gasto federal para 2027

Con este desglose, el Gobierno del Estado buscará analizar el proyecto federal para trabajar con los legisladores, sea para respaldar la propuesta

Ante la revisión preliminar del Paquete Fiscal Federal 2027, Nuevo León se posiciona como la entidad con mayor crecimiento en gasto programable federal, con un aumento del 23.1% con respecto al 2026.

En el documento entregado por la Secretaría de Hacienda, se estima que Nuevo León reciba 8.1% más en los Ramos 28 y 33, dando un total de $121,609 millones de pesos.

La propuesta contempla una asignación de $82,556 millones de pesos para el Ramo 28, con un 7.9 por ciento más en comparación con el año en curso. Mientras que del Ramo 33, la estimación es de $39,053 millones de pesos, un alza del 8.5 por ciento.

Con esto, Federación proyecta $293,518 millones de pesos, contra los $238,501 millones de pesos aprobados para este año, con una bolsa adicional de $55,000 millones de gasto programable.

¿Cómo se van a desglosar los recursos federales?

En el Paquete Fiscal 2027 a Nuevo León se le asignaron $48,000 millones de pesos en programas y proyectos de inversión:

Tren del Norte : $41,985 millones de pesos

: $41,985 millones de pesos Pemex : $4,443 millones de pesos (mantenimiento a refinería de Cadereyta)

: $4,443 millones de pesos (mantenimiento a refinería de Cadereyta) Comisión Federal de Electricidad (CFE): $1,000 millones de pesos

(CFE): $1,000 millones de pesos IMSS: $614 millones de pesos (Hospital Santa Catarina y remodelación Clínica 15)

Con este desglose, el Gobierno del Estado analizará el proyecto federal para trabajar con los legisladores, sea para respaldar la propuesta o buscar un mayor presupuesto para Nuevo León.