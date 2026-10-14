Nuevo León tendrá lluvias y frío por llegada de frente frío 2

El frente frío número 2 traerá lluvias y un descenso de temperaturas en Nuevo León, con mínimas de entre 12 y 14 grados para el domingo

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Nuevo León se prepara para la llegada del frente frío número 2, que traerá lluvias de ligeras a moderadas, rachas de viento y un marcado descenso en las temperaturas durante el fin de semana, informó Erik Cavazos, director de Protección Civil del estado.

De acuerdo con el funcionario, los primeros efectos del sistema frontal podrían presentarse durante la noche del jueves 15 de octubre y la madrugada del viernes, con precipitaciones que se extenderán principalmente a Monterrey, su área metropolitana y la región Citrícola.

“Hay que recordar que por la noche del jueves puede haber algunas lloviznas, ya más generalizado el viernes. El viernes tendremos lluvias de ligeras a moderadas, específicamente Monterrey, su área metropolitana y también la región citrícola”, explicó Cavazos.

El cambio más significativo se reflejará en las temperaturas, pues después de alcanzar máximas de entre 30 y 32 grados centígrados el jueves, se espera que el termómetro descienda hasta los 14 a 16 grados para la mañana del sábado.

Para el domingo, las temperaturas mínimas en el área metropolitana podrían ubicarse entre los 12 y 14 grados centígrados, mientras que las precipitaciones disminuirían y habría menor humedad, según el pronóstico de Protección Civil.

Ante estas condiciones, el director de la corporación pidió a la población no confiarse y tomar precauciones al transitar por calles y avenidas durante las lluvias, además de evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua que puedan arrastrar a personas o vehículos.

“También, si vamos a manejar, recuerden, muy importante identificar las zonas de riesgo para hacer obviamente nuestras rutas alternas del trabajo hacia nuestra casa o viceversa o hacia la escuela”, recomendó.

Cavazos también exhortó a proteger a los adultos mayores, bebés, niñas y niños, así como a las mascotas, ante los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, informó que se implementará el operativo Carrusel por lluvias y que se emitirán avisos sobre posibles cierres de avenidas o calles si las condiciones meteorológicas lo ameritan.

Finalmente, pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil de Nuevo León y del Servicio Meteorológico Nacional, y reportar cualquier emergencia al 911.