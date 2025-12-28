Nuevo León tendrá gran temporada deportiva para 2026

A lo largo del año se realizarán 12 medios maratones en los meses de febrero, marzo, abril , mayo, junio, agosto y octubre,

La asociación de Atletismo de Nuevo León ha dado a conocer el Calendario Oficial de Carreras de Ruta para este próximo 2026, durante los 12 meses destacan mayo y septiembre, ya que ambos meses serán los que mayor cantidad de carreras tendrán con un total de 16 carreras entre los dos meses mencionados.

“Será un calendario muy amplio que iniciaremos el próximo domingo 4 de enero con la realización del 5K de la Fundación de ciudad Guadalupe en su edición número 22 y de ahí semana a semana se irán desprendiendo una gran cantidad de eventos en la distancia de 1, 5, 6, 10, 15, 21, 30 y 42 kilómetros a lo largo de todo el 2026, en los diferentes municipios del área metropolitana de Monterrey, Montemorelos, así como la tradicional carrera Tarahumara y la edición 29 del Coahuila21K”, declaró Violeta Ávila Torres, presidenta de la Asociación de Atletismo de Nuevo León, A.C.

A lo largo del año se realizarán 12 medios maratones en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y octubre, donde también destaca la realización del Triple Marathon Internacional Monterrey en los últimos días de octubre e inicios de noviembre.

El próximo 8 de noviembre también se realizará una nueva prueba de 30 kilómetros, mientras que el cierre de las pruebas de ultra distancia será con el Maratón Powerade el día 13 de diciembre.

“Hemos observado como los corredores de la región de Nuevo León, Coahuila, de Tamaulipas y San Luis Potosí, poco a poco han ido emigrando a las carreras de mayor distancia como lo son en este caso la del medio maratón de 21 kilómetros, lo que se ve reflejado en nuestro calendario donde se han programado un total de 12, lo que habla del nivel de exigencia y preparación de nuestros deportistas, que han dejado las distancias de 5, 10 y 15k para las nuevas generaciones”, comentó Luciano Ramírez Gallardo, asesor técnico de la AANLAC.

En esta nueva temporada de carreras se pronostica la participación de más de 100 mil deportistas donde resaltan atletas de alto rendimiento y corredores con una gran preparación física durante un largo periodo de campamento previo a estos eventos.

De la misma manera, también se integran a estas competencias a infantes de entre 10 a 13 años en conjunto de los jóvenes de 14 a 17 años que se incluyen como parte de una nueva generación de corredores de forma recreativa.

Este es el calendario de las carreras que se llevaran a cabo para este próximo 2026: