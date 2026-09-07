Nuevo León suspende constancia contra gusano barrenador

La suspensión establece una serie de disposiciones sobre el traslado de ganado, así como excepciones y requisitos que deberán mantenerse vigentes

Con el fin de movilizar el ganado de manera interna, el Gobierno de Nuevo León anunció este domingo que suspendió la obligatoriedad de la Constancia de Tratamiento para la Prevención de Gusano Barrenador (GBG).

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, estas acciones se llevan a cabo con el fin de proteger la economía de los ganaderos sin dejar de luchar contra el gusano barrenador.

“El Gobierno del Nuevo Nuevo León se pone así en los zapatos de nuestros ganaderos donde, sin descuidar el combate a esta plaga, tomamos esta decisión que protege la economía y patrimonio de las familias de todo nuestro Sector Ganadero”, recalcó.

El titular mencionó que dicha medida también representa un ahorro, tanto monetario como de su tiempo, por lo que el sector se encuentra satisfecho con dicha decisión.

“Por sí sola, esta medida le ahorra a nuestros ganaderos un promedio de 3 mil a 4 mil pesos por cabeza de ganado, además de ahorro de trámites y tiempo. "Esta decisión es aplaudida, respaldada, avalada y recibida con plena satisfacción por todo el Sector Ganadero del estado, representado en el Comité Estatal de Sanidad Animal (CEFOSAMP), Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), Asociaciones Locales de Ganaderos, Engordadores, Industria Empacadora de Carne, Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro o de Alta Genética e, incluso, por la Universidad Autónoma de Nuevo León”, afirmó.

Dicha disposición se encuentra alineada con el Acuerdo por el que se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA).

Aclaró que todo el ganado que ingrese a Nuevo León o que se movilice desde Nuevo León a otras entidades sí deberá contar irrestrictamente con dicha constancia.

“Por lo que, entre otras cosas, estaremos redoblando la vigilancia con las engordas de ganado de Nuevo León para que no ingrese de otras entidades ni una sola cabeza de ganado sin este certificado y reforzando en equipo con SENASICA la operación de los Puntos de Verificación e Inspección Sanitaria o PVI’s en los principales accesos al estado, particularmente los PVI´s de Linares y Tepetate (extremo sur del estado), para seguir manteniendo a Nuevo León blindado contra esta plaga”, expresó.

Sin embargo, enfatizaron los alcances de esta suspensión y qué situaciones especifamente abarca:

Traslados internos : El ganado que vaya a centros de acopio, subastas o puntos autorizados por SENASICA no necesitará constancia de tratamiento contra el Gusano Barrenador, siempre que no tenga heridas ni gusaneras. Si presenta alguna durante el traslado o al llegar, deberá ser revisado y tratado por un veterinario autorizado.

: El ganado que vaya a centros de acopio, subastas o puntos autorizados por SENASICA no necesitará constancia de tratamiento contra el Gusano Barrenador, siempre que no tenga heridas ni gusaneras. Si presenta alguna durante el traslado o al llegar, deberá ser revisado y tratado por un veterinario autorizado. Ganado para rastro : El ganado bovino trasladado dentro del estado a un rastro para matanza inmediata tampoco necesitará esta constancia, pero deberá cumplir con la inspección física y demás requisitos sanitarios.

: El ganado bovino trasladado dentro del estado a un rastro para matanza inmediata tampoco necesitará esta constancia, pero deberá cumplir con la inspección física y demás requisitos sanitarios. Ganado que entra a Nuevo León : Todo bovino que ingrese al estado, sin importar el motivo, deberá presentar la Constancia de Tratamiento para la Prevención del Gusano Barrenador, expedida conforme a los protocolos de SENASICA.

: Todo bovino que ingrese al estado, sin importar el motivo, deberá presentar la Constancia de Tratamiento para la Prevención del Gusano Barrenador, expedida conforme a los protocolos de SENASICA. Ganado que sale de Nuevo León : Todo bovino que salga del estado deberá contar con dicha constancia de tratamiento, sin importar su destino o motivo del traslado.

: Todo bovino que salga del estado deberá contar con dicha constancia de tratamiento, sin importar su destino o motivo del traslado. Animales con heridas o gusaneras : Queda prohibido trasladar ganado que tenga heridas o miasis (gusaneras) antes de ser embarcado, para evitar la propagación del Gusano Barrenador.

: Queda prohibido trasladar ganado que tenga heridas o miasis (gusaneras) antes de ser embarcado, para evitar la propagación del Gusano Barrenador. Documentación obligatoria : Todo traslado de ganado bovino deberá contar con REEMO, así como con los dictámenes de Tuberculosis (TB) y Brucelosis (BR).

: Todo traslado de ganado bovino deberá contar con REEMO, así como con los dictámenes de Tuberculosis (TB) y Brucelosis (BR). Otros requisitos: Estas medidas no sustituyen los demás requisitos zoosanitarios establecidos por las autoridades federales y estatales.

Mientras que las acciones permanentes que las autoridades estatales y federales llevan a cabo contra el gusano barrenador son: