Nuevo León supera tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama

Uno de los tipos de cáncer de mama más comunes es el carcinoma ductal invasivo, que representa hasta el 80 por ciento de los casos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en México y la primera causa de muerte por cáncer en este sector de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 la tasa de defunciones por esta enfermedad en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 por cada 100 mil mujeres.

En Nuevo León, la tasa supera la media nacional, al registrar casi 22 muertes por cada 100 mil mujeres, cifra que coloca a la entidad en el noveno lugar a nivel nacional.

Los casos detectados se concentran principalmente en mujeres de 50 a 59 años, grupo que representa el 36 por ciento del total, seguido por el de 40 a 49 años, con 17.5 por ciento, y el de 60 a 69 años, con 13 por ciento.

Especialistas señalan que, aunque la edad es un factor importante, la enfermedad también puede presentarse en mujeres jóvenes, por lo que insisten en la necesidad de conocer los cambios en las mamas y acudir a revisiones médicas periódicas.

Uno de los tipos de cáncer de mama más comunes es el carcinoma ductal invasivo, que representa hasta el 80 por ciento de los casos.

La ginecóloga Martha Laura Padilla, quien desde hace más de 15 años trabaja en la Clínica de la Mujer del municipio de Guadalupe, donde diagnóstica y deriva a pacientes con cáncer de mama, explicó cómo se origina este tipo de tumor.

“Empieza en los conductos, la glándula mamaria tiene unos conductos por donde se filtra la leche para finalmente desembocar en el pezón, esos conductos en un momento dado la células comienzan un crecimiento desordenado de las mismas y dan lugar a un cáncer que es el más frecuente”, precisa la especialista.

Por su parte, la doctora Anya Adame, especialista en Mastología y cirugía oncológica de mama del hospital Christus Muguerza Cumbres, donde se ubica el Centro de Mama, indicó que existen distintos tipos de cáncer y que algunos son más frecuentes en determinadas edades, aunque esto no constituye una regla.

“Generalmente en pacientes jóvenes los tipos de cáncer que vemos son pacientes con cáncer de mama llamado triples negativos que se origina en los conductos de la mama, en pacientes de edad más avanzada podemos ver quizás cáncer de origen hormonal o llamado con receptores hormonales positivos o luminales pero realmente no hay una edad”, explicó.

Síntomas del cáncer de mama: señales que no debes ignorar

Aunque los bultos o las masas palpables suelen considerarse uno de los principales signos de alerta, el cáncer de mama no siempre se manifiesta de esa manera. En algunos casos, pueden existir alteraciones que se detectan mediante estudios de imagen antes de que una mujer pueda sentir algún bulto.

Adame explicó que, cuando una masa puede detectarse mediante el tacto, generalmente ya tiene un tamaño considerable, por lo que destacó la importancia de realizarse estudios preventivos.

“Para que nosotras nos podamos tocar algo en nuestra mama tiene que medir aproximadamente unos dos o tres centímetros, depende el tamaño de nuestra mamá y la idea es detectar el cáncer de que pueda ser papable y es por eso la importancia de los estudios de imagen como mamografía y ultrasonido”, precisó.

Entre los hallazgos que pueden identificarse antes de que aparezcan masas palpables están las calcificaciones y otras alteraciones pequeñas que se observan en una mamografía.

También existen cambios visibles que deben llamar la atención, como retracciones de la piel, modificaciones en el pezón, secreciones, enrojecimiento o pequeñas hendiduras en la piel, que pueden adquirir una apariencia similar a la cáscara de una naranja.

“Pero insisto, la idea es que detectemos el cáncer antes de que tengamos estos síntomas”, agregó la cirujana.

Autoexploración mamaria y mamografía: recomendaciones para la detección temprana

Como parte de las medidas de prevención y detección, Padilla recomienda que las mujeres conozcan sus mamas y realicen una autoexploración periódica, preferentemente en una fecha fija de cada mes y después de la menstruación.

“La auto exploración debemos de realizarnos todas las mujeres a partir de nuestra primera regla una vez al mes. Mi sugerencia es: agarramos una vez al mes, un día fijo para revisarnos nuestras mamas generalmente es después de la menstruación, vamos a decir entre el día séptimo y el día décimo y ustedes se auto explora”, recomienda Padilla.

Adame, por su parte, detalló que las revisiones deben complementarse con valoraciones médicas y estudios de imagen conforme a la edad y los factores de riesgo de cada paciente.

“A partir de los 25 años la revisión por un médico ya sea tu mastólogo, tu cirujano de mama , tu ginecologo, que te haga una revisión una vez al año y a partir de los 40 si no tenemos un factor de riesgo, iniciamos nuestro tamizaje con mamografía y en algunas pacientes se tiene que realizar desde antes y complementar con ultrasonido. Entonces nuestra salud mamaria es super importante desde los 18 años”, agregó Adame.

De esta manera, las recomendaciones de las especialistas contemplan la autoexploración mensual desde edades tempranas, una revisión médica anual a partir de los 25 años y el inicio del tamizaje con mamografía desde los 40 años para mujeres sin factores de riesgo, con ajustes según los antecedentes y la valoración clínica.

Aunque la mortalidad por cáncer de mama es considerablemente menor en mujeres jóvenes que en otros grupos de edad, esto no significa que estén libres de riesgo.

De acuerdo con los datos proporcionados, en 2024 se registraron 75 defunciones en uno de los grupos jóvenes considerados, frente a 483 en el grupo de mujeres de 30 a 39 años. Las cifras deben interpretarse considerando el grupo de edad específico al que corresponde cada dato.

Por otra parte, el INEGI reportó que en 2021 había 176 mil 672 mujeres de 50 años y más con diagnóstico de cáncer de mama, cifra equivalente al 42.8 por ciento del total de mujeres con algún tipo de cáncer en ese grupo.

Sin embargo, el acceso al tratamiento continúa siendo un desafío: el 38 por ciento de esas mujeres no recibió ningún tratamiento durante los dos años previos a la encuesta.