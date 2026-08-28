Nuevo León supera en 129% decomisos de hidrocarburo de 2025

Autoridades federales han asegurado 7.13 millones de litros de hidrocarburo en el estado en 2026, más del doble de los 3.11 millones decomisados el año pasado

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Las autoridades federales han asegurado 7.13 millones de litros de hidrocarburo en Nuevo León durante 2026, más del doble de los 3.11 millones decomisados en todo 2025. El aumento coincide con una serie de operativos realizados durante agosto en distintos municipios de la zona metropolitana.

A cuatro meses de que concluya el año, Nuevo León ya superó en 129.4% el volumen de hidrocarburo asegurado durante todo 2025.

De acuerdo con cifras oficiales, los decomisos realizados en 2026 suman 7.13 millones de litros. Más de la mitad de ese volumen fue asegurado durante agosto, mes en el que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó diversos cateos en la zona metropolitana de Monterrey.

¿Dónde se realizaron los principales aseguramientos de hidrocarburo?

El aseguramiento de mayor volumen se registró en Guadalupe, donde autoridades federales localizaron aproximadamente 2 millones 232,000 litros en una bodega ubicada en la colonia Jardines de Guadalupe. La cantidad equivale a cerca del 72% de todo el combustible decomisado en Nuevo León durante el año pasado.

A este caso se sumó otro operativo dado a conocer esta semana en Salinas Victoria, donde la FGR informó sobre el aseguramiento de 467,000 litros de hidrocarburo, además de tractocamiones, remolques y equipo utilizado para su almacenamiento y transporte.

La cadena de operativos comenzó el 11 de agosto en Escobedo, con el decomiso de 356,000 litros de diésel. Un día después fueron localizados 62,0000 litros en Pesquería y, el 18 de agosto, otro cateo en Escobedo permitió asegurar 371,000 litros adicionales.

En conjunto, los principales operativos realizados durante agosto acumularon más de 3.5 millones de litros asegurados, una cifra superior a todo el volumen decomisado en Nuevo León durante 2025.

Los cateos también permitieron localizar infraestructura utilizada para el almacenamiento y manejo de combustibles. En el caso de Guadalupe, la FGR reportó el hallazgo de miles de tambos y cubitanques, además de ferrotanques, equipos de bombeo y unidades de carga.

Las investigaciones permanecen abiertas. En el aseguramiento de Guadalupe, la autoridad federal aún no ha informado oficialmente la naturaleza de los más de 2.2 millones de litros localizados, por lo que los peritajes deberán determinar su composición y procedencia.

Tras la ruta logística

Los aseguramientos recientes en Nuevo León muestran un patrón distinto al observado en años anteriores. Más que localizar cargamentos aislados o vehículos con combustible, los operativos federales han derivado en el hallazgo de inmuebles con capacidad para almacenar, distribuir y movilizar grandes volúmenes de hidrocarburo.

Los cateos realizados durante agosto en municipios como Guadalupe y Salinas Victoria revelaron infraestructura compuesta por miles de recipientes de almacenamiento, tanques, equipos de bombeo, remolques y unidades de transporte. La magnitud de los hallazgos coincide con el aumento registrado en los decomisos durante 2026, año en el que las autoridades ya superaron por más del doble el volumen asegurado durante todo 2025.

La estrategia federal se ha concentrado en este tipo de instalaciones, consideradas puntos clave dentro de las cadenas de almacenamiento y distribución de combustible.

El contenido sigue bajo análisis

Aunque el aseguramiento realizado en Guadalupe es el más grande reportado durante agosto, la Fiscalía General de la República aún no ha determinado oficialmente qué sustancia contenían los recipientes localizados en la bodega.

Los peritajes deberán establecer si se trata de gasolina, diésel u otro derivado del petróleo, además de definir su procedencia y posible destino.

El inmueble contenía más de 3,300 tambos, 270 cubitanques, 10 ferrotanques, 11 tanques verticales y equipo para almacenamiento y manejo de líquidos, una infraestructura que ahora forma parte de la investigación federal.

Refuerzan frente antihuachicol

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el combate al mercado ilícito de combustibles.

El acuerdo permitirá intercambiar información financiera, contable, jurídica y operativa para detectar posibles casos de robo de hidrocarburos, corrupción, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La colaboración forma parte de los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, mediante el cual ambas instituciones coordinan acciones de inteligencia financiera y operativa.

Además del intercambio de información, el convenio contempla capacitación y análisis estratégico para fortalecer las investigaciones relacionadas con actividades ilícitas en el sector energético.