Nuevo León supera 10 mil mdp de derrama por Mundial FIFA 2026™

El sector hotelero obtuvo una derrama directa de 867 millones de pesos y alcanzó niveles de ocupación de hasta 85% durante las jornadas con partido

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó en Nuevo León una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos, además de una afluencia de 1.1 millones de visitantes, resultados que fortalecieron la posición del estado como destino para el turismo, los negocios y los eventos internacionales.

De acuerdo con las cifras presentadas por autoridades estatales, el movimiento económico representó un incremento de 390% frente a junio de 2025, mientras 5 mil millones de pesos estuvieron directamente relacionados con la actividad turística, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios.

Nuevo León recibió a más de un millón de visitantes

Durante el torneo se contabilizaron más de 490 mil turistas hospedados, cifra que significó un crecimiento de 97% en comparación con el mismo mes del año anterior, en tanto el Aeropuerto Internacional de Monterrey movilizó a 1 millón 327 mil 922 pasajeros y reportó un aumento de 10.3% en su tráfico internacional.

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que el encuentro deportivo permitió proyectar las capacidades del estado ante visitantes nacionales y extranjeros, al tiempo que generó nuevas oportunidades económicas cuyos efectos continuarán durante los próximos años.

Otro de los indicadores relevantes fue la contratación de recorridos y experiencias locales, cuya demanda aumentó 233% respecto al año anterior, con ventas récord para los servicios de guías y transportación turística.

Fan Festival encabezó la asistencia entre las sedes mexicanas

El FIFA Fan Festival™ instalado en Parque Fundidora recibió a 2.5 millones de personas, con lo que se convirtió en el espacio de este tipo con mayor asistencia entre las tres sedes mexicanas del torneo.

La actividad también se extendió a otros puntos de la zona metropolitana, la Macroplaza reunió a más de 170 mil asistentes durante los días de partido, mientras el Parque del Agua recibió a más de 280 mil personas en transmisiones, actividades culturales y caravanas de aficionados.

Como parte de las obras asociadas con el evento también entró en operación la carretera Gloria-Colombia, utilizada como vía oficial de conexión terrestre con Estados Unidos.

Hoteles registraron ocupaciones de hasta 85 por ciento

El sector hotelero obtuvo una derrama directa de 867 millones de pesos y alcanzó niveles de ocupación de hasta 85% durante las jornadas con partido, con una mayor concentración de huéspedes en las zonas Centro, Centro Histórico, Tecnológico, Universidad-Poniente y Valle.

Nuevo León dispone de 136 hoteles con calidad turística certificada, los cuales concentran 17 mil 890 habitaciones y representan una oferta anual superior a 6.5 millones de cuartos-noche.

La capacidad turística fue reforzada con la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, proyecto que representó una inversión de 8 mil millones de pesos y elevó su capacidad de atención hasta 16 millones de pasajeros por año.

Entre la infraestructura que permanecerá después del Mundial se encuentra el Parque del Agua, un espacio de 79 hectáreas con 88% de áreas verdes y un anfiteatro con capacidad para 4 mil personas.

Durante la competencia, el parque albergó transmisiones de encuentros, actividades para los aficionados y una programación cultural gratuita integrada por presentaciones de música, danza y tradiciones locales, por lo que continuará como sede para espectáculos y encuentros de gran convocatoria.

Nuevo León mantiene agenda de eventos internacionales

La directora de la OCV Monterrey, Marcela Cantú, señaló que la elección de Nuevo León como sede fue resultado del trabajo realizado para contar con infraestructura, seguridad y nueva oferta hotelera, además de experiencias y espacios emblemáticos capaces de atender a visitantes de distintos países.

Tras concluir la justa mundialista, el estado mantendrá una agenda turística y cultural integrada por el Abierto GNP Seguros, el Festival Internacional Santa Lucía, la Feria Internacional del Libro, Cielo Mágico, congresos especializados, conciertos y espectáculos internacionales.

Los resultados económicos, la infraestructura construida y la exposición internacional dejaron una plataforma para que Nuevo León continúe compitiendo por inversiones, visitantes y eventos de gran escala durante los próximos años.