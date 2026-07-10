Nuevo León suma más de 40 mil nuevos empleos en solo seis meses

Nuevo León creó 40 mil 199 empleos formales en el primer semestre de 2026, aportando uno de cada seis puestos generados en México

Nuevo León continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos de México. Durante los primeros seis meses de 2026, el estado generó 40 mil 199 nuevos empleos formales, una cifra que supera por 12 mil puestos de trabajo a los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se crearon 28 mil 195.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este crecimiento coloca a Nuevo León entre las entidades con mayor generación de empleo en el país.

De hecho, uno de cada seis empleos formales creados en México entre enero y junio de este año se generó en el estado, al concentrar el 15.3% del total nacional.

Solo durante el mes de junio se sumaron mil 633 nuevos empleos formales en la entidad. A nivel nacional, en ese mismo mes se generaron 61 mil 23 plazas laborales, mientras que el acumulado del primer semestre alcanzó las 262 mil 628.

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto, destacó que estos resultados reflejan el crecimiento sostenido de la entidad en materia laboral.

"Seguimos siendo el estado con un claro crecimiento sostenido a nivel nacional en materia laboral, por eso somos un referente", señaló la funcionaria.

Las autoridades estatales atribuyen este desempeño a la llegada de nuevas inversiones, la expansión de empresas ya establecidas, el dinamismo de la industria manufacturera y la confianza del sector productivo para seguir creando empleos formales.

Además de representar nuevas oportunidades laborales para miles de personas, la generación de empleo es uno de los principales indicadores del crecimiento económico de Nuevo León, fortaleciendo la competitividad del estado y consolidándolo como uno de los principales impulsores de la economía nacional.