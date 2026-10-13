Nuevo León suma anuncios de inversión por 6,781 mdd en 2026

Nuevo León también ocupó el primer lugar nacional en generación de empleo manufacturero entre enero y septiembre de 2026

El gobierno de Nuevo León informó que se colocó en el primer lugar nacional en anuncios públicos de inversión durante los primeros nueve meses de 2026, al concentrar proyectos por $6,781 millones de dólares, equivalentes al 13 por ciento del monto anunciado en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía federal.

El reporte de la Dirección General de Inversión Extranjera, con corte al 30 de septiembre, señala que las inversiones proyectadas para la entidad contemplan la generación de 9 mil 820 empleos directos e indirectos, que representan el 8% del total nacional.

Entre enero y septiembre de este año, empresas extranjeras realizaron 211 anuncios públicos de inversión en México, por un monto conjunto de 52 mil 105 millones de dólares y una expectativa de creación de 129 mil 515 puestos de trabajo.

Betsabé Rocha destaca talento y capacidad manufacturera

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, atribuyó el liderazgo de la entidad a su capacidad manufacturera, la disponibilidad de talento y las condiciones que ofrece para el desarrollo de proyectos empresariales.

“Nuevo León sigue siendo el destino donde las grandes empresas quieren invertir y crecer, y que representan nuevas oportunidades para nuestra industria y nuestra gente. Este liderazgo es resultado del talento de los nuevoleoneses, de nuestra fortaleza manufacturera y de un ecosistema empresarial que continúa generando confianza a nivel internacional”, expresó.

La manufactura concentra los mayores anuncios de inversión

A nivel regional, indicaron, la zona Norte concentró el 45 por ciento de la expectativa nacional de inversión, principalmente en proyectos vinculados con manufactura, minería y comercio.

Por sectores, la manufactura encabezó los anuncios en el país, con 27 mil 526 millones de dólares, equivalentes al 53 por ciento del total. Le siguieron el comercio, con 8 mil 576 millones, y los servicios, con 5 mil 93 millones de dólares.

Entre las actividades manufactureras con proyectos anunciados destacan las industrias de bebidas, farmacéutica y química, así como la fabricación de equipos de audio y video y automóviles.

Rocha señaló que la estrategia estatal busca que los proyectos se traduzcan en empleos y oportunidades para las empresas locales, mediante una mayor integración de pequeñas y medianas empresas a las cadenas de proveeduría de compañías globales.

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos fue el principal país de origen de los anuncios de inversión en México, con 18 mil 913 millones de dólares, el 36 por ciento del total. Le siguieron Canadá, con 4 mil 842 millones; Argentina, con 4 mil 780 millones; España, con 4 mil 730 millones, y Brasil, con 3 mil 67 millones de dólares.

ENCABEZA EMPLEO MANUFACTURERO

Nuevo León también ocupó el primer lugar nacional en generación de empleo manufacturero entre enero y septiembre de 2026, con 36 mil 892 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La cifra representa el 37 % de los 99 mil 614 empleos creados en esta industria en todo el país durante el mismo periodo.

Además, la entidad registró 692 mil 307 trabajadores formales en el sector manufacturero afiliados al IMSS en septiembre, lo que equivale al 11.6 por ciento del total nacional.

Con estos indicadores, precisaron, la manufactura se mantiene como uno de los principales componentes de la actividad económica de Nuevo León, tanto por la atracción de proyectos de inversión como por su participación en la generación de empleo formal.