Nuevo León suma 42 escuelas y entrega apoyos gratuitos

Las nuevas escuelas forman parte de una inversión estatal cercana a mil millones de pesos y serán inauguradas progresivamente entre septiembre y diciembre

El Gobierno de Nuevo León continuará el próximo lunes con su agenda educativa para el ciclo escolar 2026-2027, periodo en el que contempla entregar de manera gradual 42 nuevos planteles en distintos municipios de la entidad, además de distribuir uniformes, calzado y útiles gratuitos entre estudiantes de escuelas de tiempo completo.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda adelantó la próxima actividad mediante un mensaje difundido este sábado, aunque todavía no precisó el plantel, municipio ni horario donde se realizará.

“En este nuevo ciclo escolar estamos entregando 42 nuevas escuelas por todo Nuevo León, así como uniformes, calzado y útiles gratuitos a las escuelas de tiempo completo. Así que nos vemos el lunes”, expresó.

Planteles serán entregados gradualmente hasta diciembre

Las nuevas escuelas forman parte de una inversión estatal cercana a mil millones de pesos y serán inauguradas progresivamente entre septiembre y diciembre. El programa contempla jardines de niños, primarias y secundarias, así como infraestructura destinada a la educación media superior.

Los proyectos buscan ampliar la cobertura principalmente en municipios que registran un acelerado crecimiento poblacional y una mayor demanda de espacios educativos, entre ellos Juárez, García, Pesquería, Salinas Victoria, El Carmen y Escobedo.

Entre los planteles próximos a entregarse se encuentran dos jardines de niños en Salinas Victoria y Ciénega de Flores, una primaria en Juárez y cuatro secundarias distribuidas en Juárez, Cadereyta, Salinas Victoria y Pesquería.

La estrategia también considera la creación de 90 aulas para educación media superior, además de preparatorias, bachilleratos tecnológicos y espacios orientados al modelo de educación dual.

Amplían entrega de apoyos escolares gratuitos

De manera paralela, la administración estatal mantiene la distribución de paquetes escolares entre alumnos de planteles de tiempo completo y jornada ampliada. Los apoyos incluyen uniformes, tenis o calzado, mochilas y útiles, con el propósito de reducir el gasto que representa el inicio de clases para las familias.

En Nuevo León operan alrededor de mil 500 escuelas de tiempo completo, mientras que los esquemas de tiempo completo y jornada ampliada contemplan beneficiar a más de 296 mil estudiantes durante el presente ciclo.

Además de los recursos destinados a las nuevas construcciones, el Estado reportó una inversión adicional de mil millones de pesos para rehabilitar y dar mantenimiento a planteles existentes. La agenda anunciada para el lunes marcará la continuación de este programa, aunque sus detalles serán informados posteriormente.