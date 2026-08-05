Nuevo León sin postura definida sobre escuelas militarizadas

Juan Paura informó que este martes en reunión nacional conocerá el alcance de la medida. Explicó que se solicita revisar la situación jurídica de los planteles

El Gobierno de Nuevo León aún no define la postura que asumirá respecto a las escuelas militarizadas, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyera revisar este tipo de planteles previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El secretario de Educación estatal, Juan Paura, informó que este martes participarán en una reunión a nivel nacional, en la que se explicará el alcance del comunicado emitido por la autoridad federal y las acciones que deberán implementar las entidades.

“Lo desconocemos, lo vamos a ver a partir de la tarde del día de hoy, en la reunión que vamos a tener a nivel nacional”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre los criterios que definirán el futuro de las escuelas militarizadas en Nuevo León.

Paura explicó que el comunicado recibido la semana pasada solicita a las autoridades educativas realizar un análisis exhaustivo de las condiciones jurídicas en las que operan estos planteles.

Añadió que, hasta el momento, las instituciones en la entidad cuentan con la documentación correspondiente y que “todo está cumpliendo con toda la papelería; jurídicamente está todo perfectamente establecido”.

El funcionario reiteró que será después de esa reunión nacional cuando la Secretaría de Educación de Nuevo León conozca con precisión el alcance de las disposiciones federales y determine la postura que seguirá el estado respecto a las escuelas militarizadas.

Esto con relación a que antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución educativa que se ostente como "militar" o "militarizada" podrá operar en el país, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras el fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

La medida fue instruida por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien notificó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas que deberán garantizar el cumplimiento de esta disposición antes del próximo 31 de agosto, previo al arranque del ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la dependencia federal, ninguna escuela podrá ofrecer servicios educativos utilizando en su denominación los términos "Militarizada", "Militar", "Castrense" o cualquier otra expresión que haga referencia a una instrucción o disciplina de carácter militar.

La decisión se da luego de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, hecho que generó cuestionamientos sobre las actividades y protocolos de seguridad implementados por este tipo de instituciones.