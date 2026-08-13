Nuevo León, sexto lugar en baja de homicidios a nivel nacional

En el promedio diario de este crimen, con una reducción del 49.9% en comparación con lo registrado en el periodo de enero a julio de 2025

El Estado de Nuevo León se mantiene en el sexto lugar en reducción de homicidios dolosos a nivel nacional.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 30 de las 32 entidades federativas presentaron una reducción de este delito de alto impacto.

En el promedio diario de este crimen, Nuevo León se encuentra en el sexto lugar, con una reducción del 49.9% en comparación con lo registrado en el periodo de enero a julio de 2025.

Las primeras entidades en el listado son San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California Sur, cuyas reducciones superan el 50%.

En los primeros días de agosto, las autoridades estatales dieron a conocer que la entidad cerró con el menor número de homicidios dolosos registrados en los últimos 20 años, luego de registrar una tasa del 0.40 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Según la Mesa de Construcción de la Paz en Nuevo León, los indicadores mostraron una caída gradual de este delito de alto impacto, al mantenerse en niveles de contención desde octubre de 2024.

Ante esto, el comisario general de Fuerza Civil, Adolfo Flores Pader, enfatizó que esta reducción en los homicidios es consecuencia del trabajo conjunto entre corporaciones federales, estatales y municipales.